Koronavirüs nedeni ile okullar tatil edilecek mi? 2. Ara tatil erkene alınacak mı?

Dünya genelinde ciddi ölümlere neden olan Avrupa ülkelerinden bazılarının okulları tatil etmesi üzerine pek çok öğrenci ve veli 2. Ara tatilin erkene alınıp alınmayacağı hakkında meraklarını gidermek için intenete başvurmaya başladı. Koronavirüsü nedeniyle okullar yarın tatil edilecek sorularının sık sık araştırıldığı şu günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları merakı iyice arttırdı. Ancak okulların tatil edilmeyeceği konusunda net açıklama son dakika haberi olarak gelmiştir. Okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda Milli Eğitim Bakanı ile birlikte görüşüleceği açıklamalarında bulundu.

KKTC’de okullar yarın tatil edildi

KKTC’de yarın okulların tatil edilmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sorular yöneltildi. Koca ise sorulara ilerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanı ile görüşüleceğini ve kararın o zaman kesin olarak açıklanacağı belirtti. Ayrıca, Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongreler için “Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız” konusunun Bilim Kurulu ile görüşeceğiz. Bu durumu önümüzdeki 1 – 2 gün içerisinde netleştiririz, açıklaması yapıldı.

Öte yandan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, koronavirüs nedeni ile ülke genelinde okulların 15 Mart 2020 tarihine kadar tatil edildiği açıklamasında bulundu.

Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden koronavirüs İspanya’da ölü sayısının 35’e çıkması ile kırmızı alarm vermeye neden oldu. Ülkede virüslü olduğu tespit edilen kişi sayısı 1500’ün üzerine çıktı. Virüsün en fazla gözlemlendiği şehirlerden olan Madrid ve Rojo yönetimleri ve Bask bölgesinde bulunan Vitoria ve Labastida kentlerinde okullara 2 hafta ara verildi.

Danimarka’da ise virüslü kişi sayısı 156’ya ulaşmış durumda. Ülkede Kuzey İtalya, İran ve Avusturya’nın bazı şehirlerine uçak inişlerine yasak getirildi. Başbakan kırmızı bölgeler için seyahat edilmemesi gerektiği çağrısında bulundu. Ulaştırma Bakanları ise gerekli olmadığı müddetçe toplu taşımanın kullanılmaması gerektiğini dile getirdi.

Belçika’da koronavirüs vaka sayısı, 267’ye yükseldi.

Malta’da koronavirüs vakası 4’e yükseldi.

İsviçre’de koronvirüs vakası 476’a yükseldi, ölen sayısı ise 3 oldu.

Son olarak Romanya’da tespit edilen vakalar ile birlikte önlemler üst düzeye çıkarıldı. Tüm Avrupa ülkelerinde önlem alınmaya devam ediyor.