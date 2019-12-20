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KPSS-2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet kurumunda memur olarak çalışmak isteyen vatandaşların girdiği KPSS sınavı hakkında, merak edilen konular bulunmakta. KPSS sınavına giren adaylar tercih sonuçlarını büyük bir heyecanla beklerken, KPSS-2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu da internet üzerinden araştırmaktadırlar. İşte merak edilen soruların cevapları.

20 Aralık 2019 Cuma 21:19
KPSS-2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bir devlet kurum veya kuruluşunda çalışmak isteyen adaylar, girdiği sınav olan KPSS 2019/2 tercih sonuçları için gün sayan adaylar KPSS 2019/2 tercih sonuçlarının ne zaman belli olacağı tarzı soruların cevaplarını merak etmekte. KPSS/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin AİS sisteminde yayımlandı. 3-12 Aralık tarihleri arasında adaylar, tercihlerini https://ais.osym.gov.tr sitesine girerek yapabilirler. Aynı şekilde tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM’nin sitesinden tercih sonuçlarını öğrenebilirler. KPSS 2 tercihleri hakkında tüm merak edilenler haberimizin içeriğinde mevcut.

KPSS/2 tercih sonuçları yayınlanma tarihi

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KPSS 2 TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınavına giren ve tercihlerini yapmış olan adaylar KPSS/2 tercih sonuçlarının açıklanması için gün sayıyor. KPSS 2 tercihleri ne zaman açıklanacak? KPSS/2 tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Tarzı sorular özellikler adaylar tarafından intenet üzerinden çokça araştırılmakta. KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin, ÖSYM’nin resmi intenet sitesinden paylaşıldı.

KPSS 2 TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Aralık’ta başlayıp 12 Aralık tarihinde sona eren KPSS-2019/2 tercihlerini, sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS-2019/2 tercihlerinin sonuçlarına ilişkin herhangi bir tarih verilmiş değil. Geçtiğimiz yılda 20 Aralık’ta biten tercih işlemlerinin sonuçları 28 Aralık tarihinde paylaşılmıştı.

KPSS/2 sınavı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Yapılan tercihlerle ilgili olarak, yerleştirme sonuçları bilgisi adaylara veya kurumlara posta veya belge aracılığıyla iletilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını sadece ÖSYM’nin resmi web sitesinden öğrenebilecek. Ayrıca bir pozisyona veya kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracaklar. Kamu kuruluşlarına atanmak için gerekli olan evraklar ve bu evrakların hangi tarihte nereye teslim edileceği bilgisi de sonuçta çıkan kamu kurum veya kuruluşlar tarafından verilecek.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:19
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