KPSS 2020 lisans ön lisans başvurularında son durum! Başvuru tarihi ne zaman?

Her yıl binlerce adayın katılım gösterdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında başvur ve sınav tarişhlerinde değişlik yapılmış ve söz konusu değişiklikleride ÖSYM duyurmuştu. Pandemi süreci nedeniyle ertelenenen KPSS 2020 lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavıda son durumun ne olduğu ise vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

2020 ÖSYM takvimi ile KPSS önlisans, lisans ve ÖABT sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtı aramayan adaylar istihdam etmek istedikeleri Kamu kurum ve kuruluşlarına katılım sağlayacağı sınavla ilgili olarak tüm son dakika gelişmelerini merak ediyorlar.

Coronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellenirken Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacağı belirtildi.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarının da 6 Eylül'de düzenleneceği aktarılırken KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.



KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. Ayrıca 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav başvuruları için tarih bilgisi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sınav başvuru tarihleri, koronavirus önlemleri dolayısıyla değiştirilmişti. Tarihlerin mayıs ayının sonuna kadar belirlenmesi beklenirken KPSS sınavlarının tarihleri, KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili resmi açıklamanın ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.