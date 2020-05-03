İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

KPSS 2020 lisans ön lisans başvurularında son durum! Başvuru tarihi ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenen KPSS 2020 lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavına ilişkin başvuruların ve sınavın yapılacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. Sınav başvurusu ve sınav tarihi sürecine ilişkin gözlerde ÖSYM'den gelecek olan açıklamalara çevrildi. Peki, KPSS başvuru tarihinde son durum nedir? KPSS sınavı başvurutarihi ne zaman? Sınav ne zaman yapılacak?

03 Mayıs 2020 Pazar 12:10
KPSS 2020 lisans ön lisans başvurularında son durum! Başvuru tarihi ne zaman?

Her yıl binlerce adayın katılım gösterdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında başvur ve sınav tarişhlerinde değişlik yapılmış ve söz konusu değişiklikleride ÖSYM duyurmuştu. Pandemi süreci nedeniyle ertelenenen KPSS 2020 lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavıda son durumun ne olduğu ise vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

2020 ÖSYM takvimi ile KPSS önlisans, lisans ve ÖABT sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtı aramayan adaylar istihdam etmek istedikeleri Kamu kurum ve kuruluşlarına katılım sağlayacağı sınavla ilgili olarak tüm son dakika gelişmelerini merak ediyorlar.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? 
 
Coronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellenirken Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacağı belirtildi.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarının da 6 Eylül'de düzenleneceği aktarılırken KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek. 
 
KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. Ayrıca 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav başvuruları için tarih bilgisi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sınav başvuru tarihleri, koronavirus önlemleri dolayısıyla değiştirilmişti. Tarihlerin mayıs ayının sonuna kadar belirlenmesi beklenirken KPSS sınavlarının tarihleri, KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili resmi açıklamanın ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
ösymKpssSınav TarihiBaşvuru Tarihi2020 Kpss SınavıKpss Son Durum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 4 Mayıs Pazartesi
EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul ve lise dersleri ve tekrar ders saatleri 4 Mayıs Pazartesi
MEB'de lise öğrencilerine yeni fırsat
MEB'de lise öğrencilerine yeni fırsat
MEB düğmeye bastı! Okullar 1 haziran'da kademeli olarak açılıyor
MEB düğmeye bastı! Okullar 1 haziran'da kademeli olarak açılıyor
Haluk Levent YKS'de ki tarih değişikliği iddialarına el attı!
Haluk Levent YKS'de ki tarih değişikliği iddialarına el attı!
2020 YKS Sınav tarihi resmi açıklaması ne zaman gelecek?
2020 YKS Sınav tarihi resmi açıklaması ne zaman gelecek?
Eba canlı ders hataları ve çözümleri
Eba canlı ders hataları ve çözümleri

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Kanal 7 Hint dizisi Geet Hui Sabse Parayi konusu ne, ne zaman başlayacak?
Survivor 41.Bölüm fragmanı 10 Nisan Cuma 2020
Elektrik, Su ve Doğalgaz faturaları ertelendi mi?
İzmir Buca'da görev yapan Bekçi Celalettin Cenk Kural neden öldü?
Postaneler kapandı! Edevlet şifresini nasıl alırım?
Düşük kredi notu en kolay nasıl düzeltilir?
Ömer Döngeloğlu'nun ölmeden önce gerçekleştirdiği son vaaz videosu
Kanal 7 Sahur Vakti program sunucusu Ömer Döngeloğlu hoca öldü mü, neden öldü?
Pazar Sürprizi programı sunucusu kimdir?
Hangi banka saat kaçta açılacak, saat kaçta kapanacak? Banka şubeleri güncel çalışma saatleri
Aynen Aynen dizisi bitti mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.