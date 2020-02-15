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KPSS 2020 sınavları ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihleri

Yeni yılla birlikte en fazla merak edilen sınav KPSS sınavı oldu. KPSS 2020 sınavları ne zaman yapılacak sorusu sınav takvimlerinin yayınlanması sonrasında en fazla merak edilenler arasında yerini aldı. İşte KPSS sınav tarihleri.

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:15
KPSS 2020 sınavları ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihleri

2020 yılının başlaması ile birlikte sınav takvimleri merak edilmeye başlandı. 2020 yılı için en fazla merak edilen sınav ise kamu personellerinin hayalini kurduğu KPSS sınavı oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılı için yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini paylaştı. Bakan Selçuk, Bu yıl yapılacak KPSS sınavının başvuru sürecini 5 – 20 Mayıs olarak açıkladı.

KPSS sınav tarihleri 2020

Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavları 19 Temmuz’da, KPSS A- Alan bilgileri sınavı 25-26 Temmuz tarihlerinde, öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( ÖABT) sınavı ise 9 Ağustosta yapılacak.

Önlisans mezunları 12-25 Ağustos’ta KPSS başvurusu yapacak

Ön lisans mezunları 12 Ağustos’tan 25 Ağustos tarihine kadar sınav başvuruları açık olacak. 18 Ekim tarihinde ise sınav olacak.

Orta öğretim mezunları 21 Ağustos – 7 Eylül KPSS başvurusunda bulunacak

Orta öğretim mezunları için sınav başvuruları 21 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav ise 22 Kasım’da yapılacak.

KPSS – 2020/1 için kurumları yerleştirme taleplerini 9 Mart- 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

KPSS 2020/2 için ise kurumların talep tarihleri 10 Ağustos – 30 Ekim tarihlerine kadar devam edecek. Adayların tercih işlemleri için ise belirlenen tarih 17-24 Aralık olarak belirlendi.

Son Güncelleme: 15.02.2020 17:15
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