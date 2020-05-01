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KPSS puanları kaç yıl geçerli sayılır? 2020 KPSS puanı ile kaç yıl tercih yapılabilir, ne zamana kadar kullanılabilecek?

2020 senesinde KPSS puanlarının ne kadar süre geçerli olacağı merak edilenler arasında yer almaktadır. Peki KPSS puanları kaç yıl geçerli sayılır? 2020 KPSS puanı ile kaç yıl tercih yapılabilir, ne zamana kadar kullanılabilecek? İşte tüm ayrıntılar…

01 Mayıs 2020 Cuma 18:05
KPSS puanları kaç yıl geçerli sayılır? 2020 KPSS puanı ile kaç yıl tercih yapılabilir, ne zamana kadar kullanılabilecek?

2020 senesinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS’den alınacak olan puanın kaç sene boyunca kullanılabileceği merak edilenler arasında yer almaktadır.

2020 KPSS Oturumları Nelerdir?

2020 senesinde yapılacak KPSS’nin çift yıl-tek yıl uygulamasından dolayı geniş katılımlı olarak gerçekleştirileceği planlanıyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle pek çok alanın olumsuz etkilendiği gibi sınav takvimi de etkilendi. Salgın nedeniyle ÖSYM kapsamında yapılacak olan sınavların büyük bir kısmı ertelendi. KPSS’de ertelenen sınavlar arasında yer aldı. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde gerçekleştirilecek olan KPSS oturumlarının güncel tarihleri yer almaktadır.

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2020 KPSS Puan Türleri Nelerdir?

2020 senesinde yapılacak olan KPSS oturumlarına göre puan türleri değişmektedir. Her diploma grubuna göre yapılacak olan puanlamalar girilmek istenen kadroya göre hesaplanmaktadır.

2020 senesinin çift sene olmasından kaynaklı olarak KPSS B grubu oturumları olan KPSS Lisans, Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumlarıyla beraber kamu kurumlarında bulunan din hizmetleri kadrolarına atanmak isteyenler için de DHBT-1 ve DHBT-2 oturumları da gerçekleştirilecektir.

KPSS Çift Yıl Ne Demek?

2 senede bir puan alma imkanına sahip olan KPSS B Grubu adaylar çift yılları merakla beklemektedirler. Bu adaylar aşağıdaki puan türlerine sahip olabilmektedirler.

  • 2020 KPSS Lisans- KPSS P3
  • 2020 KPSS Ortaöğretim-KPSS P94
  • 2020 KPSS Ön Lisans- KPSSP93

2020 KPSS A Grubu oturumlarına ve 2020 A Grubu oturumlarına katılım gösterecek olan kişiler lisans mezunu oldukları için 2020 KPSS Lisans oturumuna ve kendi alan puanlarının hesap edilebilmesi için katılmaları gerekmektedir. Böylece KPSS P3 puan türünü atamalarda kullanabileceklerdir.

KPSS Puanları Kaç Sene Geçerli?

2020 senesinde KPSS oturumlarına girecek olan kişilerin bir istisna dışında puan geçerlilik süresi 2 senedir. Kişiler 2020 KPSS’ye girerek 2022 KPSS sonuçlarının açıklanmasına kadar aldıkları bu puanları kullanabilmektedirler.

Bu konuyla ilgili tek istisna 2020 KPSS Öğretmenlik adayları olmaktadır. KPSS’ye girecek olan kişiler için geçen sene 2 seneye çıkarılan puan geçerliliğinin tekrardan 1 seneye indirilmesi ile alınan puanların sadece 1 sene kullanabileceklerdir.

 

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Son Güncelleme: 01.05.2020 18:05
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