KPSS sınav tarihi ertelendi! ÖSYM'den yeni tarih açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından ertelenen 9 sınavın ardından gözler Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihini çevrilmişti. Milyonlarca adayın beklediği KPSS sınav tarihleriyle ilgili son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi.

Hem lise hem üniversite mezunları "KPSS ertelendi mi, ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başlaeken ÖSYM'nin ertelediği 9 sınava KPSS sınavlarıda eklendi. Koronavirüse karşı mücadele kapsamında alınan tedbirlerle birlikte yeniden düzenlenen ÖSYM takvimine göre 2020 KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'e, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'e ertelendi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün konuyla ilgili "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." açıklamasından sonra ÖSYM sınav takvimine göre;

- KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de

- KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da

- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos tarihinde yapılacak.

ÖSYM HANGİ SINAVLARI ERTELEDİ?

* 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 MSÜ Sınavı 3 Mayıs'ta yapılacak.

* 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020-YDS/1 17 Mayıs'a ertelendi.

* 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 e-YDS/4 Farsça 2 Mayıs'ta yapılacak.

* 19 Nisan'da yapılması planlanan e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 16 Mayıs'ta olacak.

* 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 EKPSS 20 Eylül'e alındı.

* 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

* 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 16 Ağustos'a alındı.