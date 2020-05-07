KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu!

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke çapında yapılan bir çok sınavın tarihinin değişmesinden sonra milyonlarca öğrencinin girdiği sınav olan KPSS için tarih değişikliği yapılacak mı sorularına ÖSYM Başkanı Halis Aygün cevap verdi.

Aygün, "KPSS ile ilgili çok sorular geliyor. Herhangi bir öne alma durumu var mı?" sorusuna şu ifadeleri kullanarak cevapladı:

"Hayır. Bir değişiklik olmayacak. KPSS mevcut ilan ettiğimiz takvimdeki tarihlerde uygulanacak. Lütfen bu takvimi esas alalım."

KPSS 2020 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak

Haberturk