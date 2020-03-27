KYK burs ve kredi ödemeleri tatil süresince yatacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Dünya genelinde 24 bin insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ülkemizde de 75 can kaybına sebep olurken ilk vakanın görülmesinin hemen ardından alınan kararla birlikte tüm eğitim kurumları tatil edilmişti. Yurtlarda kalan üğniversite öğrencilerin bir kısmı ailelerinin yanına dönerken bir kısmı da yutlarda kalmaya devam ett.i.

Üniversite öğrencileri bu süreçtealdıkları KYK burs ve kredi ödemelerinin devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt arıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu hem kredi pararaları hem de yurtlarda kalınmasıyla ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu.

Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği KYK ödemeliryle ilgili Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin burs ve kredi ödemelerinin devam edeceğini, öğrencilerin KYK burs ve kredilerinde herhangi bir kesinti veya gecikme olmayacağını ve tatilde de KYK paralarını almaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, ‘Özel İzinli’ sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek”