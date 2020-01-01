KYK bursları ne zaman yatacak? 2020 KYK OCAK ayı burs ödeme tarihleri

İlk kez burs ya da kredi için başvuru yapmış olan ve işlemleri tamamlanmış olan öğrencilerin ilk ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilen konulardan biri haline gelmiştir.

İlk kez burs için ya da kredi için başvuruda bulunmuş ve işlemleri sona ermiş olan öğrencilerin ilk ödemelerinin 27 OCAK 2019 tarihinden itibaren yapılacağı açıklanmıştır.

TC Kimlik Numarası 0 ile bitenler 27 Ocak

TC Kimlik Numarası 2 ile bitenler 28 Ocak

TC Kimlik Numarası 4 ile bitenler 29 Ocak

TC Kimlik Numarası 6 ile bitenler 30 Ocak

TC Kimlik Numarası 8 ile bitenler 31 Ocak

Aşağıdaki kısımda öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre burslarının ne zaman yatırılacağı sıralanmıştır.

KYK Burs Ücreti Ne Kadar?

Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklemesi adında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen kredi ve burslar 2019-2020 eğitim öğretim senesinde Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için ise 1650 TL olarak verilmektedir.