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KYK bursları ne zaman yatacak? 2020 KYK OCAK ayı burs ödeme tarihleri

Burs ve kredi başvurusunda bulunan ve işlemleri tamamlanan öğrenciler burslarının ne zaman yatırılacağını merak ediyorlar. Peki ilk defa başvuruda bulunan öğrencilerin KYK bursları ne zaman yatacak? Bu yazımızda 2020 KYK Ocak ayı burs ödeme tarihleri hakkındaki tüm ayrıntılara yer verdik…

01 Ocak 2020 Çarşamba 08:54
KYK bursları ne zaman yatacak? 2020 KYK OCAK ayı burs ödeme tarihleri

İlk kez burs ya da kredi için başvuru yapmış olan ve işlemleri tamamlanmış olan öğrencilerin ilk ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilen konulardan biri haline gelmiştir.

İlk kez burs için ya da kredi için başvuruda bulunmuş ve işlemleri sona ermiş olan öğrencilerin ilk ödemelerinin 27 OCAK 2019 tarihinden itibaren yapılacağı açıklanmıştır.

Aşağıdaki kısımda öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre burslarının ne zaman yatırılacağı sıralanmıştır.

  • TC Kimlik Numarası 0 ile bitenler 27 Ocak
  • TC Kimlik Numarası 2 ile bitenler 28 Ocak
  • TC Kimlik Numarası 4 ile bitenler 29 Ocak
  • TC Kimlik Numarası 6 ile bitenler 30 Ocak
  • TC Kimlik Numarası 8 ile bitenler 31 Ocak

KYK Burs Ücreti Ne Kadar?

Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklemesi adında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen kredi ve burslar 2019-2020 eğitim öğretim senesinde Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için ise 1650 TL olarak verilmektedir.

Son Güncelleme: 01.01.2020 08:54
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