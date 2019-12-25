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KYK bursu nasıl çıkarılır? Kyk burs alma ve çıkma şartları nelerdir?

KYK burs sonuçlarını açıkladıktan sonra pek çok öğrenci Burs veya Kredi durumları ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Burs alacağını düşünen öğrencilere Kredi çıkması sonucunda internette en fazla araştırılan KYK burs alma ve çıkma şartları nelerdir başlıklı haberler oldu. İşte KYK Burs veya Kredi alma ve iptal etme şartları.

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:50
KYK bursu nasıl çıkarılır? Kyk burs alma ve çıkma şartları nelerdir?

Başbakanlık çatısı altında bulunan ve her yıl binlerce üniversite öğrencisine burs veren Kredi ve Yurtlar Kurumu geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere 2 tip burs vermektedir. KYK üniversite öğrencileri için belki de en önemli kurumdur. KYK bursu başvuruları her sene ağustos ayı ve eylül ayı içerisinde gerçekleşmektedir. KYK tarafından verilen ödemelerden geri ödemeli olana öğrenim kredisi, geri ödemesiz olana ise KYK bursu veya Başbakanlık bursu adı verilmektedir.

KYK bursu ve öğrenim kredisi nedir?

TC vatandaşı olup yükseköğrenim görmekte olan başarılı ve ihtiyaç sahibi kişilere 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencileri için Burs ve Kredi verilmesiyle ilişkin kanunun hükümlerince karşılıksız olarak verilen paradır.

Öğrenim kredisi ise T.C vatandaşı olup yükseköğretim görmekte olan ve öğrencilerin maddi açıdan desteklenmesi, sosyal ve kültürel gelişimlerini kolaylaştırmak adına öğrencilere verilen ödemelerdir. Bu ödemeler eğitim alındığı sürece ödemesi gerekmeyen ancak okul bittikten sonra zorunlu hizmete başlandığı takdirde ödenmesi gereken kredi çeşididir. Öğrenim kredisinin borcu; öğrenciye normal öğrenim süresi boyunca verilmiş olan miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nde olan artışların uygulanıp hesaplanan miktara ilave edilmesiyle tespit edilmektedir.

Ayrıca bir öğrenci hem kredi hem de bursu aynı anda alamaz.

Geri ödemesiz KYK bursundan kimler faydalanabilmektedir?

  • Ön lisans ve Lisans öğrencileri,
  • Dikey geçişten yararlanarak lisans tamamlama yapmakta olan öğrenciler,
  • Hazırlık sınıfında olmamak şartı ile Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri,
  • İkinci öğretimde okuyacak olan öğrenciler,
  • Vakıf üniversitesinde okuyacak olan öğrenciler,
  • Açık öğretimde okuyacak olan öncelikli öğrenciler(gazi ve şehit çocuğu olanlar ile anne ve babası vefat etmiş olan kişiler)
  • Okul birinciliği kontenjanı ile üniversiteye yerleşmiş olan öğrenciler,
  • Üniversite sınavı sonucunda sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil alanlarından herhangi birinden fark etmeksizin ilk 100 başarı sıralaması içine girmeyi başarmış olan öğrenciler (öncelikli hakkına sahip olarak),
  • Milli olmuş, ülkemiz adına olimpiyatlara katılmakta olan amatör sporcu öğrenciler geri ödemesiz olan KYK bursuna başvuru yapabilirler.

Geri ödemesiz KYK bursundan kimler faydalanamaz?

KYK bursundan yararlanmak için gerekli kriterler olduğu gibi başvuru yapılamayacak durumlarda mevcuttur. Bu durumlar şu şekildedir;

  • Kurumdan  burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • Kurumdan önceki yıllarda  burs ya da öğrenim kredisi almış öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Kanunla adı belirtilmiş olan kamu kurumu ile kuruluşlarından burs alan öğrenciler,
  • Gerçek dışı beyanlarda bulunmuş olan öğrenciler,
  • Öğrenim yılı itibariyle dönemi ya da sınıfı uzatmış olan öğrenciler,
  • Yüksek lisans ve doktora bölümlerinden birinin hazırlık sınıfında okumakta olan öğrenciler7
  • Yetim maaşı ya da nafaka haricinde sigortalı olarak çalışan öğrenciler

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Öğrenim kredisi veya bursa başvuru yapan öğrenciler işlemlerinin tamamını intenet üzerinden yapmaktadır. İntenet üzerinden başvuru yapan öğrencilerin beyanları diğer kurumlar tarafından araştırılmaktadır. Formu eksik veya yanlış olarak dolduran öğrencilerin hem kredi başvuruları hem de burs başvuruları iptal edilmektedir. Öğrencilerin formu doldururken doğru bilgileri aktarmaları ve başlıkları doğru bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Evli olan kişilerse sosyo-ekonomik durumlarıyla alakalı olarak eşlerinin sosyo-ekonomik bilgileri ile çocuklarını beyan etmek zorundadır.

Ayrıca öğrenciler başvuruların bitişinden sonra okul durumlarında değişiklik yaşanması durumunda başvuru tarihinin bitişini takip eden 30 gün içerisinde kuruma gerekli değişiklikleri bildirmekle yükümlüdür. Burs veya kredi başvurularının sonuçları genellikle kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında açıklanmaktadır. Sonuçlar yine kurumun intenet sayfası üzerinden ilan edilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin ev adresine herhangi bir tebligat yapılmamaktadır. Sadece kuruma başvuru yaparken verilen E-posta adresine bir bilgi gitmektedir. Bu yüzden e-posta adresinizi doğru girmenizde fayda vardır.

İlk kez Kredi veya Burs alacak öğrencilerin yapmaları gerekenler

Öğrenim kredisi veya burs başvurusu Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun intenet sitesi olan kyk.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Burs başvurusunda tek talep edilen belge eğer bir öncelik belgesi varsa bunu kuruma belirtmektir. Öncelik belgesi dışında herhangi bir belge öğrencilerden talep edilmemektedir.

Son Güncelleme: 25.12.2019 15:50
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