KYK yurtlarından izin nasıl alınır? KYK izin hakkı kaç gündür?

KYK öğrenci yurtları her yıl binlere üniversite öğrencisine kalacak yer imkan sunarak öğrencilerin rahat bir eğitim öğretim hayatı geçirmelerine yardımcı olmaktadır. Öğrenciler bazı durumlarda memleketlerine dönmek için izin almak zorundadır. Ancak pek çok öğrenci nasıl izin alacaklarını ve en fazla kaç gün izin alacaklarını bilmemektedir.
KYK izinler kaç gün?
KYK yurtlarının öğrencilere izin verdiği günlere bakıldığında yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç toplamda 75 gün izin verilebilmektedir.
Belgelendirilme zorunluluğu bulunsa da; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için “özel izin”li sayılacak ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.
KYK izin nasıl alınır?
Girilmesi gereken bilgiler şu şekildedir;
İzin Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İzni Geçireceğiniz Adresi Ve Telefon Numarasıdır.
KYK yurtlarından ilişikler ne zaman kesilir?
- Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,
- Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,
- Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,
- Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir. 5-Dönüşlerinde ise yurtta barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekir.