KYK yurtlarından izin nasıl alınır? KYK izin hakkı kaç gündür?

KYK öğrenci yurtları her yıl binlere üniversite öğrencisine kalacak yer imkan sunarak öğrencilerin rahat bir eğitim öğretim hayatı geçirmelerine yardımcı olmaktadır. Öğrenciler bazı durumlarda memleketlerine dönmek için izin almak zorundadır. Ancak pek çok öğrenci nasıl izin alacaklarını ve en fazla kaç gün izin alacaklarını bilmemektedir.

KYK izinler kaç gün?

KYK yurtlarının öğrencilere izin verdiği günlere bakıldığında yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç toplamda 75 gün izin verilebilmektedir.

Belgelendirilme zorunluluğu bulunsa da; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için “özel izin”li sayılacak ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

KYK izin nasıl alınır?

KYK izin işlemleri intenet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Genciz Biz intenet sitesi üzerinden gerçekleştirilen izinler hem mobil site üzerinden he de bilgisayar üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. KYKNET Genciz Biz sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst kısımda yer alan İzinler bölümüne tıklanması gerekmektedir. izinler menüsünde yer alan İzin Talep Et linkine gidilmeli ve bu link üzerinden kaç gün izin alınacaksa tarihler girilerek işlemin onaylanması gerekmektedir.

Girilmesi gereken bilgiler şu şekildedir;

İzin Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

İzni Geçireceğiniz Adresi Ve Telefon Numarasıdır.

KYK yurtlarından ilişikler ne zaman kesilir?