LGS 2020 sınavında matematiğin etkisi nedir?LGS konuları açıklandı mı? LGS'de belirleyici ders hangisi?

Milli eğitim bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında bu seneye özel olmak şartıyla LGS 2020 ve YKS 2020 sınavında çıkacak soruların konu dağılımlarıyla ilgili olarak bazı değişiklikler yaptı. Her iki sınavada girecek öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde görecekleri derslerdeki konularda sorumlu olmayacak.Peki merakla beklenen ve geçtiğimiz konu ve kazanımları açıklanan 2020 LGS sınavında belirleyici olacak ders hangisi ? Matematik dersi beliryeci midir ? Türkçe dersi beliryeci midir? Öğrenciler nasıl çalışmalılar? Evden nasıl çalışılır?

Bu soruları 20 yıllık sınav tecrübesi olan Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt şöyle yanıtladı:

MATEMATİK ÇELDİRİR: Sınavın kapsamı 1'inci dönemi kapsadığı için soru sorulacak konular dar. Bu durumda en çok matematik dersi dersinden eleyici sorular gelir. Öğrencinin analitik düşünce yeteneğini ölçen hikaye tarzı matematik soruları bekliyoruz.

TÜRKÇE DE ELEYİCİ OLUR: Benzer şekilde Türkçe'den de uzun paragraflı sorular gelecektir. Diğer derslerin konuları az olacağı için en çeldirici sorular Türkçe ve matematikten gelir. Bu iki derste yelpaze geniştir.

KONU AZSA SORU ZORDUR: Fen bilimleri ve sosyal bilgiler gibi derslerde çok az konu var. Konu darlaşınca sorular zorlaşır. Bu yönüyle yalnızca LGS'de ilk dönem konularının olması öğrenciler için bir dezavantaj.

Öte yandan öğrencilerin evde olması ve boş vaktinin çok olması bir avantaj. Bu 2 aylık sürede bol konu tekrarı yapıp, sık sık test çözerlerse başarısız bir öğrenci bile LGS'de iyi sonuçlar elde eder.

EVDE NASIL ÇALIŞMALI?

EN BAŞTAN ÇALIŞIN: Kalan 2 aylık sürede ilk dönem konularını en baştan tekrar edin. EBA'daki testleri mutlaka çözün. Canlı sınıflara katılın. Çözdüğünüz soruları tekrar tekrar yeniden çözün.

REHAVETE KAPILMAYIN: Nasıl olsa konular az, daha da vakit var diyerek rehavete kapılmayın. Bu düşünce çok başarılı öğrenciyi bile başarısız yapar.Az konu demek zor soru demek.

KİTAP OKUYUN: 20 yıllık tecrübem bana sınavlarda kitap okuyan öğrencilerin başarılı olduğunu gösterdi. Öğrencilerin şimdi daha fazla boş zamanı var. Günlük çalışma programlarını bitirdikten sonra mutlaka ama mutlaka kitap okuyun. Ancak kitap okuyan öğrenci sorulardaki neden sonuç ilişkisini sorgulayabilir.

SABAH