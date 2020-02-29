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LGS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor ? Gözler Milli Eğitim Bakanlığında

8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş için girdiği LGS sınavı başvuruları ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Öğrenciler ve ailelerin gözleri milli eğitim bakanlığından gelecek olan resmi açıklamaya çevrildi. Peki resmi açıklama yapıldı mı ?

29 Şubat 2020 Cumartesi 23:56
LGS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor ? Gözler Milli Eğitim Bakanlığında

Liselere geçiş sınavı olarak bilinen ve binlerce öğrencinin iyi bir lisede okumak için ter dökeceği LGS sınavı 7 haziran 2020 tarihinde yapılacak. Peki başvurular ne zaman başlıyor. konuyla ilgil olarak gözler her ne kadar milli eğitim bakanlığında olsada konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

 Geçen seneki LGS başvuru takvimine göre LGS 2019 başvuruları 3- 14 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda yapılmıştır.

Bu senede aynı şekilde nisan ayının ilk haftası başvuruların aynı şekilde elektronik ortamda yapılması muhtemeldir. Konuyla ilgili resmi açıklamayı milli eğitim bakanlığının önümüzdeki günlerde yapması beklenmektedir.

Son Güncelleme: 01.03.2020 00:09
Anahtar Kelimeler:
MebLgs 2020
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