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LGS hazırlıkları tamamlandı

Liselere Giriş Sınavı (LGS) yarın yapılacak. Sınavın yapılacağı tüm okullarda LGS hazırlıkları tamamlandı.

19 Haziran 2020 Cuma 22:07
LGS hazırlıkları tamamlandı
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Liselere Giriş Sınavı (LGS) 20 Haziran Cumartesi günü yani yarın yapılacak. Tüm sınav merkezlerinde sınavın ilk oturumu 09:30'da başlayacak. İkinci oturum ise 11:30'da yapılacak. Pandemiden dolayı tüm sınav merkezlerinde gerekli önlemler alındı. Özellikle maske zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen en önemli konuların başında geliyor. Sınava girecek öğrenciler saat 09:00 itibariyle sınav merkezlerine alınacak. Tüm öğrencilerin sınav merkezlerine maske ile gelmesi gerekiyor. Her okulun girişinde adaylardaki maskeler alınıp yerine yeni maske verilecek ve ellerini dezenfekte edecekler. Girişte bir de ayaklarını dezenfekte edecekler. Adaylar sınav merkezlerini e-okul sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Sosyal mesafenin korunması açısından her öğrenci tek kişilik sıralarda sınava girecektir. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.


Son Güncelleme: 19.06.2020 22:07
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