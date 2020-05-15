LGS sınavından görev almak isteyen öğretmenler dikkat! Görev talep ekranı açıldı.

Öğretmenler için 20 Haziran tarihinde MEB tarafından yapılacak LGS sınavı için görev talep ekranı açıldı.

LGS sınavından görev almak isteyen öğretmenler dikkat! Görev talep ekranı açıldı.
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20 Haziran tarihinde MEB tarafından yapılacak olan ve milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS sınavı için görev talep ekranı açıldı.Sınavda görev almak isteyen öğretmenler MEBBİS sistemi üzeriden 21 Mayıs tarihine kadar görev isteğinde bulunabilecekler.

AÇIKLAMA

 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020 Merkezi Sınavda görev talep edecek öğretmenler; gün içinde yapılacak iki oturum için aynı kurum/bina (görev yaptıkları okul dışında) ve salonda görevlendirilecektir. Görevini iptal etmek isteyen öğretmenlerin iki oturumdaki görevi birden iptal edilecektir.

SINAV GÖREV İÇİN İSTEK İÇİN TIKLAYIN

LGS'de ödenecek sınav görev ücretleri ne kadar ?

Salon Başkanı : 203,02  TL

Gözetmen : 196,87 TL

Yedek Gözetmen : 147,65 TL


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