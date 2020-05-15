LGS sınavından görev almak isteyen öğretmenler dikkat! Görev talep ekranı açıldı.

20 Haziran tarihinde MEB tarafından yapılacak olan ve milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS sınavı için görev talep ekranı açıldı.Sınavda görev almak isteyen öğretmenler MEBBİS sistemi üzeriden 21 Mayıs tarihine kadar görev isteğinde bulunabilecekler.

AÇIKLAMA

20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020 Merkezi Sınavda görev talep edecek öğretmenler; gün içinde yapılacak iki oturum için aynı kurum/bina (görev yaptıkları okul dışında) ve salonda görevlendirilecektir. Görevini iptal etmek isteyen öğretmenlerin iki oturumdaki görevi birden iptal edilecektir.

LGS'de ödenecek sınav görev ücretleri ne kadar ?

Salon Başkanı : 203,02 TL

Gözetmen : 196,87 TL

Yedek Gözetmen : 147,65 TL