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LGS ve YKS sınav tarihi belli oldu

Koronavirüs sebebiyle okullara verilen aradan milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak edilen konulardan birisi de LGS ve YKS sınav tarihiydi. Bugün yapılan kabine toplantısında alınan karara göre LGS ve YKS sınav tarihi belirlendi. İşte 2020 LGS ve 2020 YKS sınav tarihi

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:46
LGS ve YKS sınav tarihi belli oldu

Milli Eğitim bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında yakşalık 2 ay’dır uzaktan eğitime EBA platformu ve EBA tv kanalları üzerinden devam ediyor.

Bu süreçte eğitim camiası tarafından merak edilen en önemli konulardan biriside milyonlarca öğrencinin eğitim hayatını etkileyen LGS ve YKS sınavları idi.

Milli eğitim bakanlığı daha önce yapmış olduğu açıklamada 2020 LGS ve 2020 YKS sınavına girecek öğrencilerin 2. Dönem konularından sorumlu olmayacaklarını yani ikinci dönem konularında bu sınavlarda sorular sorulmayacağını açıklamıştı.

Ancak LGS sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği ve YKS sınav tarihi için belirlenen 25 26 temmuz tarihlerinin değişip değişmeyeceği hakkında bir açıklama yapılmamıştı.

Bugün yapılan Kabine toplantısı sonrasında LGS sınav tarihi ve YKS sınav tarihi konusunda karar verildi.

LGS  NE ZAMAN YAPILACAK? YKS NE ZAMAN YAPILACAK?


Yapılan açıklama göre 

2020 LGS sınavı 20 haziran 2020  tarihinde


2020 YKS sınavı 27 -28 haziran 2020 tarihinde yapılacaktır.
 

Son Güncelleme: 04.05.2020 19:51
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