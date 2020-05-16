LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler dikkat! EBA TV'de hafta sonu özel yayını programı belli oldu

Milli eğitim bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecinde LGS ve YKS öğrencilerine özel soru çözümünün yapıldığı hafta sonu özel sınav hazırlık programı EBA TV yayın akışı belli oldu.

LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler dikkat! EBA TV'de hafta sonu özel yayını programı belli oldu
    Abone Ol:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS ve YKS öğrencilerine özel olarak hazırlanan ve EBA TV üzeriden yayımlanan özel yayın akışı belli oldu.

MEB'ten yapılan açıklama şu sekilde ;

"LGS ve YKS’ye Hazırlanan Öğrencilerimize Özel 8. ve 12. sınıf örencilerimizi hafta sonu EBA TV’de “Soru Çözüm Özel Yayın Kuşağı”na bekliyoruz.Cumartesi-Pazar saat 10.00’da başlıyoruz."

işte EBA TV haftasonu yayın akışı ;


YORUM EKLE
Gönder