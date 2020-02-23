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Liselerde sınıfta kalma geri dönüyor! Ziya Selçuk yeni sistemi açıkladı

Liselerde sınıfta kalma geri dönüyor! Ziya Selçuk yeni sistemi açıkladı! Sınıfta kalma olmadığı için eğitimde seviyenin önemli bir şekilde düşüş gösterdiğini söyleyen Ziya Selçuk, yeni dönemde sınıfta kalmanın tekrar getirileceğini duyurdu.

23 Şubat 2020 Pazar 23:13
Liselerde sınıfta kalma geri dönüyor! Ziya Selçuk yeni sistemi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde sınıfta kalmanın yeniden getirileceğini belirtti.  Aynı zamanda okullardaki ders sayısının azaltılması yönünde de çalıştıklarını söyleyen Selçuk, öğrencilerin fazla ders sayısı nedeniyle başarısız olduklarını söyledi.

Ziya Selçuk, ders sayısı azaltma sisteminin pilot olarak uygulanacağı ve sonuca göre sistemde köklü değişikliklere gidileceği belirtildi.  Bakan Selçuk, merak edilen konular hakkında da açıklama yaptı.

20 bin öğretmen alınacak

‘’Velilerimiz rahat olsun. Biz, 120 bin öğrenci değil, yüzde 10 öğrenci yerleştirmeyi planlıyoruz. Yüzdelik dilim çok önemli. Okullarımızda 120 bin kişilik kontenjan var diye, 120 bin öğrenci alacağız demiyoruz. Geçen yıl yüzde 10 civarında aldıysak, bu sene de sınava katılmasını beklediğimiz 1 milyon 600 bin öğrencinin de yüzde 10’unu yerleştireceğiz.’’ diyen Ziya Selçuk, 20 bin yeni öğretmen alınacağının da haberini verdi.

Türkçeye özel önem verilecek

‘’Dil becerileri üzerine kurulacak matematik, Türkçe ve hayat bilgisi derslerinin hepsinin iç içe geçtiği çocuğumuzun oyun oynayabilmesi, atölyelerde problem çözebildiği bir sistem. Sadece A, B, C diyerek yukarı çıkan bir çocuk istemiyoruz. ‘’

‘’İlkokul 1’de mühendislik atölyesini, drama atölyesini, sanat atölyesini ve tarım atölyelerini tanıyan çocuklar istiyoruz.’’

Kişiye özel müfredat

‘’Her öğrencinin becerisine göre ekranını kişiselleştireceğiz. Kişiye özel müfredat ve sınav söz konusu olacak. Türkiye’nin en deneyimli hocalarını davet ederek bir yıl stüdyo çekimi yaptırdık’’

‘’Öğrenci hangi hocayı, hangi dersi intenetten dinlemek istiyorsa soracak ve cevabı da gelecek. Buradaki amaç, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. İstanbul’daki öğrenci ile Şınak’taki öğrenci arasında hiçbir fark olmayacak.’’

Son Güncelleme: 23.02.2020 23:13
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