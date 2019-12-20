MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvuru tarihini açıkladı! Başvurular nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bi sözleşmeli öğretmen alımlarına ilişkin başvuru tarihleri resmi intenet sayfası üzerinden yayınlandı. Öğretmen alımı ile ilgili yayınlanan takvime göre ön başvurular 6 ila 10 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak olan başvurular adaylar "https://ilkatama.meb.gov.tr" intenet adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru ile ilgili onay ve açıklamalar ise il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak.