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MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvurusu nereden nasıl yapılır? Haziran ayında 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları

Geçtiğimiz günlerde devlet tarafından düzenlenen yeni bir gelişme ile atanamayan öğretmenleri sevindirecek gelişmeye imza atıldı. Atanmayı bekleyen binlerce öğretmen için bir umut olacak haber hakkında arama motorları üzerinden MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvurusu nereden nasıl yapılır? Sorusu aratılmaya başlandı. İşte sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ve diğer ayrıntıları hakkında bilgiler.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:13
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvurusu nereden nasıl yapılır? Haziran ayında 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafndan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açıklamada Haziran ayı içerisinde 20 bin adet sözleşmeli öğretmenlik için başvuruların başlayacağını belirtti. 20 bin adet sözleşmeli biçimde öğretmen ataması için yapılacak başvurular nasıl ve nereden gerçekleştirilir? Bütün ayrıntıları yazımızda.

20 Bin sözleşmeli öğretmen ataması başvurusu nereden nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte Haziran ayı içerisinde 20 bin adet sözleşmeli öğretmen atama işleminin gerçekleştirileceği ve yapılacak olan başvuruların intenet üzerinden gerçekleştirileceğine değindi. Konunun diğer ayrıntılarını ise Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden şunları paylaştı;

“Haziran ayında yapılacak, ‘Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları’ tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.”

20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları nasıl, nereden gerçekleştirilir? Milli eğitim bakanlığının resmi web sitesi üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler için şu tablo paylaşıldı;

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Son Güncelleme: 02.05.2020 16:13
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