MEB 2019-2020 ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenci ''2020'de okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu araştırıyorlar. Sömestır tatili için aileler ve öğrenciler tatilplanı yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı bu konu ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

MEB: 15 Tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasına yapılacağı öngörüldü.

Okullar ne zaman kapanacak?

Öğrencilerin merak ettiği ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunun üstüne Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre bu sene eğitim-öğretim yılı 17 Ocak 2020 Cuma günü bitecek. Yaz tatili ise 19 Haziran 2020 itibari ile başlayacak.

Okul tatil takvimi

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak yaz tatiline girilecek.