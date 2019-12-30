İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114754
ALTIN
290.979
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8118
EURO
6.6508

MEB 2019-2020 ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

Öğrenciler 15 tatili heyecan ile bekliyorlar. Veliler yarıyıl tatili için şimdiden tatil planları yapmaya başladılar. Peki, binlerce öğrencinin merak ettiği soru 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre tüm detaylar...

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:01
MEB 2019-2020 ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenci ''2020'de okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu araştırıyorlar. Sömestır tatili için aileler ve öğrenciler tatilplanı yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı bu konu ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

MEB: 15 Tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasına yapılacağı öngörüldü.  

Okullar ne zaman kapanacak?

Öğrencilerin merak ettiği ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunun üstüne Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre bu sene eğitim-öğretim yılı 17 Ocak 2020 Cuma günü bitecek. Yaz tatili ise 19 Haziran 2020 itibari ile başlayacak.

Okul tatil takvimi

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak yaz tatiline girilecek.

Son Güncelleme: 30.12.2019 23:01
Anahtar Kelimeler:
MebOkullar Ne Zaman AçılacakOkullar Ne Zaman KapanacakAra Tatil Ne Zaman15 Tatil15 Tatil Ne Zaman BaşlıyorSömestır TatiliOkul Tatil Takvimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari ve Yüksekova ilçelerinde eğitime kar engeli, İlçelerdeki okullar tatil edildi
Hakkari ve Yüksekova ilçelerinde eğitime kar engeli, İlçelerdeki okullar tatil edildi
Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulaması giriş belgeleri yayımlandı
Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulaması giriş belgeleri yayımlandı
İstanbul Üniversitesi, iki öğrenciyi taciz eden hocaya inceleme başlattı
İstanbul Üniversitesi, iki öğrenciyi taciz eden hocaya inceleme başlattı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un görme engelli öğrenciyle duygu dolu anları
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un görme engelli öğrenciyle duygu dolu anları
MEB Bakanı Selçuk; Doğa Koleji'nde çözüm için süreç devam ediyor
MEB Bakanı Selçuk; Doğa Koleji'nde çözüm için süreç devam ediyor
Okulda skandal görüntüler! Bakanlık darpçı öğretmene soruşturma başlattı
Okulda skandal görüntüler! Bakanlık darpçı öğretmene soruşturma başlattı

Popüler Haberler

Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik maaşı hesaplama işlemleri
Star TV yılbaşı programı sunucusu Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hakkında bilgiler
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
Anında onaylı kredi veren bankalar
Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır?
Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar
Gelir belgesiz sadece kimlikle kredi veren bankalar
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? 2020 yılında uygulanması planlanan yeni sınıf geçme yönetmeliği
Zemheri dizisi kaç bölüm sürecek? Zemheri ne zaman final yapacak?
Uzman eller projesi 100 Bin TL hibe şartları nelerdir? Uzman eller hibe başvurusu nasıl yapılır?
PTT kargo torba kapandı ne demektir?
Üzerinde haciz olan hacizli arsa satılır mı?
Dövme yaptırmak günah mıdır? Dövme gusul abdestine engel bir durum mu?
2020'de tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?
Manav nasıl açılır? Manavcılığın kazançları nasıldır? Manav açmak için gerekli işlemler
Öğrenci yardım parası sorgulama işlemleri
Timsah Celil ölüyor mu? Ahmet Melih Yılmaz Çukur’dan ayrılıyor mu?
2020 Hoşgeldin mesajları ve en güzel dilekler! Yeni yıl için güzel dilekle ve mesajlar!
Adli Tıp Kurumu tarafından personel alımı gerçekleşecek! Personel alımı şartları ve gerekli belgeler neler?
2019 Şeker Fabrikası işçi alımı yapacak! İŞKUR aracılığı ile Şeker Fabrikası'na işçi alımı için gerekli belgeler neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.