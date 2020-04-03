MEB 2020 LGS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS 2020 sınavında uzaktan eğitim sürecinde anlatılan konulardan sorular çıkmayacağını açıklamıştı.

31 mart tarihinde ise Talim Terbiye kurulu tarafından 2020 LGS sınav konuları ,soru dağılımları ve kazanımları yayınlamıştı. 2020 LGS konu ,soru dağılımı ve kazanımları incelemek için tıklayınız.

SINAV BAŞVURULARI NASIL OLACAK?

2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını

taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır

2020 LGS BAŞVURU KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN