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MEB 2020 LGS İl il kontenjanlar belli oldu!

Milli Eğitim Bakan yardımcısı Mahmut Özer açıkladı. MEB 2020 LGS İl il kontenjanlar belli oldu! Yapılan açıklamaya göre il kontenjanlarının belirlendiği ve bir sorun yaşanmayacağı belirtildi.

23 Şubat 2020 Pazar 23:12
MEB 2020 LGS İl il kontenjanlar belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkında önemli bir açıklama yapıldı. 2020 yılı LGS sınavı kapsamında, merkezi sınava girecek olan aday sayısındaki artış nedeniyle önlem alındığı belirtilirken, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer konu ile açıklamalarda bulundu.

Değişiklik yok!

LGS merkezi sınav tarihinin açıklanmasının ardından sınav sisteminde değişiklik olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Mahmut Özer çıkan iddialara yanıt vererek, ‘’Hayır, hiçbir değişiklik yok. 2019 yılında olduğu gibi iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde hiçbir değişiklik olmayacak. Sınav, 2019 yılında olduğu gibi 8.sınıf öğretim programları çerçevesinde yapılacak ve iki bölüm halinde hazırlanacaktır. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak’’ dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kendisine yöneltilen diğer soruları da yanıtladı.

Önek soru kitapçıkları yayınlanmaya devam edecek mi?

2019 yılında her ay önek soru kitapçığı yayınlamamız öğrencileri oldukça memnun etmişti. Bu nedenle bu yıl da her ay önek soru kitapçığı yayınlamaya devam ediyoruz.

LGS'ye bu yıl girecek öğrenci sayısında geçen yıla göre yüzde 40 seviyesinde artış olacak. Sınavlı okul kontenjanlarında artışa gidecek misiniz?

Geçen seneye göre bu yıl ye yerleşecek öğrenci sayısında önemli oranda bir artış söz konusu. Bu artış oranına göre doğal olarak sınavla alınan okullardaki kontenjanlar da artacak. Liseye geçecek toplam öğrenci sayısının yüzde 10'una yakınını sınavlı kontenjana ayırmayı planlıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Büyük oranda tamamlandı.

Sınavsız yerleştirmede durum nedir? Bu konuda neler yaptınız?

Bu sene LGS kapsamında sınavla ve sınavsız liselere yerleştirme ile ilgili planlama çalışmalarımıza öğrenci sayısındaki artış nedeniyle çok erken başladık. İl müdürlerimizle detaylı toplantılar yaptık. Her ildeki artış oranları, mevcut kapasiteler ve yapımı devam eden okullarımızın durumu ve kapasiteleri, her ilde kayıt bölgeleri üzerinden toplantılarımızda ayrıntılı olarak değerlendirildi ve çözümle ilgili atılacak adımlar belirlendi.

Bu kadar artışa çözüm üretebildiniz mi?

Toplamda yerleşecek öğrenci sayısındaki artış, her ile ve kayıt bölgesine aynı oranda yansımıyor. Aslında çoğu ilde kapasiteyle ilgili bir sorun yok. Çok az sayıda ilde kapasiteyle ilgili sorun var, onlara yönelik çözümler ürettik ve çalışmalara da devam ediyoruz.

Takvimde değişiklik var mı?

Tüm süreç geçen seneki takvime göre işliyor. Mart ayı itibarıyla, sınavla ve sınavsız öğrenci alacak okullar ve kapasitelerini belirleme çalışmalarını tamamlayacağız. Dolayısıyla bu yıl da bir gecikme veya öne alma söz konusu değil, ilan edilen takvime göre ilerliyoruz.

Son Güncelleme: 23.02.2020 23:12
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