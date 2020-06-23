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MEB 2020 LGS takvimini yayımladı

Öğrencilerin büyümeye ilk adım gibi düşündüğü lise için LGS sınavları bu haftasonu tamamlandı. Sınavın ardından bütün öğrenciler sonuçlar için bekleyişe girdi. Sonuçlar yaklaşık 1 ay sonra açıklanacak.

23 Haziran 2020 Salı 20:13
MEB 2020 LGS takvimini yayımladı
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Bütün öğrencilerin korkuyla karışık heyecanla beklediği Liseye Geçiş Sınavları (LGS) bitti. Sınavların bitmesi ile birlikte bu sefer de öğrenciler doğruları, yanlışları, netleri konusunda meraklanmaya başladı. Açıklanan soru ve cevap kitapçığının ardından öğrenciler ortalama olarak kaç puan alabileceklerini hesaplamaya başladılar. 

MEB açıkladı; 2020 LGS takvimi 


LGS 20 Haziran 2020 tarihinde 2 oturum olarak gerçekleşti. Birinci oturumda öğrencilerin sorumlu olduğu 50 adet sözel sorusuna 75 dakika cevaplama süresi verilirken ikinci oturumda ise sorumlu oldukları 40 sayısal soruya ise 80 dakika süre verildi. Kendilerine verilen süre içerisinde tüm soruları cevaplamaya çalışan öğrenciler sınav biter bitmez ortalama puanlarını hesaplamak ve daha şimdiden tercih listelerini belirlemek için kolları sıvadı. MEB'in takvimine göre sonuçlar 1 ay sonra 16 Temmuz tarihinde açıklanacak. 

Puan hesaplamalarında; öğrencinin derse ait net sayısı ile o dersin kat sayısının çarpımı puanı veriyor. Öğrenciler; Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinden 20'şer ve  T.C. İnkılap Tarihi Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinden ise 10'ar soru olmak üzere toplam 90 soru üzerinden sınava girdiler. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin kat sayısı (4) iken diğer derslerin kat sayısı (1) olarak belirlendi. Sınav kuralları gereği 3 doğru bir yanlışı götürmekte olup en yüksek 500 tam puan ve en düşük 100 puan olacak şekilde puanlandırmalar yapılacak. Bu da öğrencileri net hesaplamasına yönlendiriyor. Hesaplamaları kendi yapmak istemeyen çoğu öğrenci arama motorlarında yer alan sayfalardan puanlarını hesaplayabiliyor.


Son Güncelleme: 23.06.2020 20:13
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