MEB 2020 sınav tarihleri ve tüm sınav görevleri

Binlerce öğrenci Milli Eğitim’in 2020 yılı takviminin açıklanmasını bekliyor. Adaylar yeni yılla birlikte MEB 2020 sınav takvimi yayınlandı mı, 2020 MEB sınav takvimi belli oldu mu? gibi soruları araştırmaya koyuldu.

Merakla beklenen 2020 sınav takvimi açıklandı.

Sınav görevi isteyenler için 2020 sınav takvimi