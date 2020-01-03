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MEB 2020 sınav tarihleri ve tüm sınav görevleri

Binlerce öğrenci 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı sınavlara hazırlanıyor. Öğrenciler yeni yılla birlikte 2020 sınav takvimini araştırmaya başladı. İşte MEB 2020 sınav tarihleri ve tüm sınav görevleri.

03 Ocak 2020 Cuma 12:31
MEB 2020 sınav tarihleri ve tüm sınav görevleri

Binlerce öğrenci Milli Eğitim’in 2020 yılı takviminin açıklanmasını bekliyor. Adaylar yeni yılla birlikte MEB 2020 sınav takvimi yayınlandı mı, 2020 MEB sınav takvimi belli oldu mu? gibi soruları araştırmaya koyuldu.

MEB 2020

Merakla beklenen 2020 sınav takvimi açıklandı.

Sınav görevi isteyenler için 2020 sınav takvimi

  • 23 Şubat 2020 Pazar - 2020 TUS + TIP STS (1.Dönem)
  • 1 Mart 2020 Pazar - 2020-YÖKDİL/1
  • 15 Mart 2020 Pazar - 2020-MEB-EKYS
  • 21-22 Mart 2020 - Açık Ortaokul – Açık Lise
  • 29 Mart 2020 Pazar - 2020-MSÜ
  • 4 Nisan 2020 Cumartesi - 2020-DİB-MBSTS
  • 12 Nisan 2020 Pazar - 2020-YDS/1
  • 25 Nisan 2020 Cumartesi - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı
  • 26 Nisan 2020 Pazar - 2020-EKPSS
  • 3 Mayıs 2020 Pazar - 2020-ALES/1
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi - 2020-İSG/1
  • 7 Haziran 2020 Pazar - Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav
  • 20 Haziran 2020 cumartesi - 2020-YKS
  • 04-05 Temmuz 2020 - Açık Ortaokul – Açık Lise
  • 5 Temmuz 2020 Pazar - 2020-DGS
  • 19 Temmuz 2020 Pazar - 2020-KPSS Lisans (GY – GK)
  • 25 -26 Temmuz 2020 - 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
  • 9 Ağustos 2020 Pazar - 2020-KPSS (ÖABT)
  • 6 Eylül 2020 Pazar - 2020 TUS + TIP STS (2.Dönem)
  • 13 Eylül 2020 Pazar - 2020-YÖKDİL/2
  • 20 Eylül 2020 Pazar - 2020-ALES/2
  • 26 Eylül 2020 Cumartesi - 2020-EUS
  • 11 Ekim 2020 Pazar - 2020-DUS + STS
  • 18 Ekim 2020 Pazar - 2020-KPSS Ön Lisans
  • 25 Ekim 2020 Pazar - 2020-YDS/2
  • 8 Kasım 2020 Pazar - 2020-KPSS Ortaöğretim
  • 22 Kasım 2020 Pazar - 2020-KPSS (DHBT)
  • 29 Kasım 2020 Pazar - 2020-ALES/3
  • 05-06 Aralık 2020 - Açık Ortaokul – Açık Lise
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi - 2020-İSG/2
  • 20 Aralık 2020 Pazar - 2020-YDUS
Son Güncelleme: 03.01.2020 12:31
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