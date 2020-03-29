MEB 2020 YKS sınavı ile ilgili güncel soru ve konu dağılımlarını ne zaman açıklayacak?

2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ( 2020 YKS) güncel konuların soru dağılımları hafta başından itibaren duyurulacak.

Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle okullar ilk olarak 30 Mart tarihine kadar uzaktan eğitime geçmişti. Ancak yaşanan salgının ülkemizde ilerlemesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı alınan ek korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

Bu süreçte özellikle 12. sınıf öğrencilerini yakında ilgilendiren kritik bir açıklama daha geldi.Bu sene 25 -26 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan 2020 YKS sınavına girecek öğrenciler 9,10,11. sınıf ders konularının tamamından , 12. sınıf konularının ise sadece 1.dönemine kadar olan konulardan sorumlu olacak kararı alındı.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yüz yüze eğitim göremediğinde dolayı alınan bu karara göre 2020 YKS sınavının konulara göre soru sayılarının değiştirimesi söz konusu oldu ve beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından yapıldı. Bakan Selçuk , 2020 YKS sınavına ait soru konu dağılımlarının önümüzdeki hafta başında açıklanacağını söyledi.