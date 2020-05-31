MEB açıkladı! Açık öğretim okullarının 2.dönem sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının 25 -26 Temmuz tarihinde yapılacağını duyurdu.

MEB açıkladı! Açık öğretim okullarının 2.dönem sınav tarihleri belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafındaın yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci dönem okullarına devam edemeyen, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 2 dönem sınavlarının 25-26 Temmuz tarihine ertelendiği açıklandı.

Yapılan Duyuruda ;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının;Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır." denildi


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