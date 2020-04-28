İstanbul 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101758
ALTIN
384.955
DOLAR
6.9965
STERLİN
8.7305
EURO
7.6025

MEB açıkladı! İşte 23 Nisan Şarkı Yarışması'nın birincisi

MEB tarafından 23 Nisan'a özel düzenlenen yurt dışında yaşayan vatandaşların 7-18 yaş aralığındaki çocukların katıldığı şarkı yarışmasının birincisi belli oldu.

28 Nisan 2020 Salı 15:01
MEB açıkladı! İşte 23 Nisan Şarkı Yarışması'nın birincisi

Bu sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafındn  23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramının 100.yılına özel yurt dışında yaşayan vatandaşların 7-18 yaş aralığındaki çocukları için düzenlenen şarkı yarışmasının birincisi belli oldu.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların 7-18 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik düzenlenen şarkı yarışmasında derece alanlar belirlendi.

Yarışmaya Almanya'dan katılan ve Burçak Erden, Büşra Naz Ak, Asya Güneş, Ceylin Nur Dolaş, İrem Nur Dolaş, Azra Gül, Nil Çubuk, Selinay Yaşar, Soner Baş, Zehra Baş, Kerem Terzi, Ecrin Duru Öz, Kayra Karaağaç, Elisa Su Öz, Ebrar Taşkaya,Efe Nuri Öz'ün oluşturduğu Berlin Türk Çocuk Korosu birinci seçildi.

İkinci Azerbaycan'dan Fatmanur Tuana Kılıç, üçüncüsü ise Almanya'dan İrem Eylül Cangür oldu.

Anahtar Kelimeler:
Meb23 Nisan şarkı Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zoom programında 2.dalga! MEB doğruladı 4 bin öğretmenin tüm bilgileri çalındı
Zoom programında 2.dalga! MEB doğruladı 4 bin öğretmenin tüm bilgileri çalındı
EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul, lise dersleri ve tekrar ders saatleri 28 Nisan Salı
EBA TV yayın akışı ilkokul,ortaokul, lise dersleri ve tekrar ders saatleri 28 Nisan Salı
Kabine toplanıyor! Okullara verilen ara ne zaman kadar uzatılacak! Yarın belli oluyor
Kabine toplanıyor! Okullara verilen ara ne zaman kadar uzatılacak! Yarın belli oluyor
MEB'den bir başarı daha! İzole Numune Alma Ünitesi üretildi
MEB'den bir başarı daha! İzole Numune Alma Ünitesi üretildi
MEB'de yeni uygulamayı Bakan Ziya Selçuk duyurdu! 'Özelim Eğitimdeyim' uygulaması yayında
MEB'de yeni uygulamayı Bakan Ziya Selçuk duyurdu! 'Özelim Eğitimdeyim' uygulaması yayında
EBA rekora doğru gidiyor! MEB düğmeye bastı artık kalıcı olacak
EBA rekora doğru gidiyor! MEB düğmeye bastı artık kalıcı olacak

Popüler Haberler

5 Sene Vadeli 50 Bin TL kefilsiz formalitesiz çiftçi tarım kredisi
Ramo dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Rama 2. sezon bölüm tarihi belli mi?
1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
1000 TL Pandemi sosyal destek ödemeleri sonucu sorgulama ve öğrenme! 1000 TL yeni sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş merkezleri açılış tarihi belli oldu mu?
Kurban Bayramı 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Günlük Burç Yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Fatih Savaş kimdir? FOX TV sahur programı sunucusu ilahiyatcı Fatih Savaş kimdir?
Doya Doya Moda Zenan Karataş kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı hakkında bilgiler
Uçuş seferleri ne zaman başlar?
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası temel ihtiyaç desteği kredisi sonuçları sorgulama
23, 24, 25 ve 26 Nisan sokağa çıkma yasağında marketler, fırınlar, su ve eczaneler açık olacak mı?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi devam edecek mi, dizi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
4,4 milyon aile için sosyal yardım ödemeleri başlatılıyor!
2020 MEB LGS sınavı ertelenecek mi? MEB LGS başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Jet Sosyete neden yok, neden yayınlanmadı? Jet Sosyete finali ne zaman yayınlanacak?
Ziraat Bankası sıfır faizli 100 küçükbaş koyun hayvan kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?
Ramazan 5.gün iftar menüsü önerisi
Survivor 2020 60. Bölüm tanıtım fragmanı 28 Nisan Salı
3 Bin TL, 5 Bin TL ve 10 Bin TL Kamu bankaları Destek kredisi sonuç sorgulama ve öğrenme ekranı
Günlük Burç Yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.