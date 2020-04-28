MEB açıkladı! İşte 23 Nisan Şarkı Yarışması'nın birincisi

Bu sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafındn 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramının 100.yılına özel yurt dışında yaşayan vatandaşların 7-18 yaş aralığındaki çocukları için düzenlenen şarkı yarışmasının birincisi belli oldu.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların 7-18 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik düzenlenen şarkı yarışmasında derece alanlar belirlendi.

Yarışmaya Almanya'dan katılan ve Burçak Erden, Büşra Naz Ak, Asya Güneş, Ceylin Nur Dolaş, İrem Nur Dolaş, Azra Gül, Nil Çubuk, Selinay Yaşar, Soner Baş, Zehra Baş, Kerem Terzi, Ecrin Duru Öz, Kayra Karaağaç, Elisa Su Öz, Ebrar Taşkaya,Efe Nuri Öz'ün oluşturduğu Berlin Türk Çocuk Korosu birinci seçildi.

İkinci Azerbaycan'dan Fatmanur Tuana Kılıç, üçüncüsü ise Almanya'dan İrem Eylül Cangür oldu.