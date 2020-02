MEB Bakanı Seçuk'tan öğrencilere müjde! Aylık 3 GB ücretsiz internet imkanı geliyor

Öğrencilere sunulacak olan aylık 3GB ücretsiz internet erişim projesinin pilot çalışmalarının tamamlandığını ve hayata geçirerileceğini aktaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye genelindeki tüm öğrencilerin bu erişim hizmetinden yararlanabilmesi için çalışmaların başladığını açıkladı.

Ankara’da düzenlenen 'Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı' (EBA) ve 'Akademik Destek Tanıtım Programı’na katılarak bir konuşma Milli Eğitim Bakanı Selçuk, program kapsamında yapılan değişikliklerle birlikte yenilenen EBA'nın yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ile velilerin kullanımına açıldığı bilgisini paylaştı.

Kişisel gelişimine yönelik önemli kaynakları barındıran, güvenilir ve kontrollü ortamlarda tartışma, paylaşma ve anket gibi etkileşim yöntemleri ile iletişim kurulmasına imkan tanıyan EBA, hem öğretmen hem de öğrenciler için özelleştirilmiş öğrenme imkanı tanıyor.

MEB Bakanı Selçuk, program kapsamında yaptığı konuşmasında ayrıca, zaman ve mekanın her yerde ve her zaman genişlemesi gerektiğini belirterek, “Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sadece sınıfın içinde bir şeyler yapmasına gerek yok. Kitaplarında herhangi bir şey ararken hatta bir konu üzerinde ‘Ben karbon döngüsüyle ilgili kısmı kitaptan karekod ile cep telefonunda görmek istiyorum, incelemek istiyorum, videoyu izlemek istiyorum’ dediğinde kitabın her bir sayfasında neyle ilgiliyse karekod ile erişim sağlanması sağlanacak” diye konuştu.

Bakan Selçuk, dün yaptığı konuşmasında bir projesi olduğunu ve 'yarını bekleyin' diyerek açıklamasını bu güne sakladığı söz konusu programında öğrencilere sunulacak olan 3GB internet erişimi olduğu anlaşıldı. Bununla ilgili de konuşan Bakan Selçuk, "Her bir öğrencimize, bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz erişim imkanı var. Her bir öğrencimiz, Türkiye'nin her yerinden; telefon çeksin yeter. Bu anlamda bir erişme ve ulaşma imkanı var. Bunu pilot çalışmalarda denedik.

İşin özeti; eğitimde fırsat adaleti. Benim fırsatım yok, benim öğretmenim yok. Çok basitçe var. Bunu sağlamış olduk, fırsat adaletiyle Türkiye'den isteyen herkesin buna erişmesiyle ilgili altyapıyı kurmuş olduk. Ve bu benim hayallerimden bir tanesiydi ve buna ulaşmış olmak bugün benim açımdan çok çok değerli. Sizler burada bulunarak bizlere destek verdiniz." ifadelerini kullandı.