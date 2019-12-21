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MEB Bakanı Selçuk; Doğa Koleji'nde çözüm için süreç devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Selçuk, Doğa Koleji'nin son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. MEB Bakanı Selçuk, sürecin devam ettiğini ve kısa bir süre içerisinde çözümün ortaya çıkacağını söyledi.

21 Aralık 2019 Cumartesi 12:30
MEB Bakanı Selçuk; Doğa Koleji'nde çözüm için süreç devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk kanalında yayınlanan 'Gündem Özel' programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Selçuk Doğa Koleji'nde devam eden süreç ile ilgili de konuştu.

Öğretmen ve öğrencilerin zarar görmeden sürecin atlatılmasını sağladıkalrını belirteb Bakan Selçuk, "Şuanda çok güçlü bir çözüm var. Velilerimiz de kısmen rahatladı. Bu süreç de devam ediyor. Çok kısa bir süre içinde de bunun çözümü ortaya çıkar." ifadelerini kullanarak veli temsilcileriyle de görüşüldüğünü ve görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydetti.

Özel okul olmasına karşın bizim okullarımız olduğunu ve öğretmenlerininde kendilerinden muvafakat alarak çalışan kendi eğitimcileri olduğunu söyleyen MEB Bakanı Selçuk, toplumda konuşulan 'Milli Eğitim çözüm bulsun' , Milli Eğitim göreve', 'Milli Eğitim uyuyor mu?' sorularına karşılık verdiği yanıtların satırbaşları ise şöyle:

"Görevim belirli kuralların 3 kez ihlali durumunda kurumun kapatılması sözkonusu, yani öğretiminin sonlandırılması. Biz eğitimciyiz, öncelikle bir yeri kapatmayı öncelikli olarak almayız."

"Diyelim ki ben 3 ay önce bu kurumları bakanlık olarak kapattım. Burada 4000'den fazla öğretmen, 2000'den fazla idari personel var. Peki bu öğretmenlerimize yazık değil mi? Bunu kapatmak kolay, iki satırlık yazı."

"Öğrenci ile ilgili her türlü hazırlığım var ya ondan rahatım. Tüm özel sektörleri davet ettik. Dedik ki en kolay, en basit şartlarda benim bu okuldaki öğrencilerimi nereye, nasıl, hangi şartlarla yerleştiririz? Tüm bunları oturduk konuştuk ve çok net cevaplar aldık. Dediler ki 'Biz şu şu şartlarda bunu yapabiliriz. Bu ülkenin bir problemi. Özel öğretim sektörünün yara almasını isteriz. Destek veririz.' dediler."

Milli Eğitim Bakanlı'nın böyle bir görevi yok!

"MEB, öğrencinin eğitim hakkını savunmak zorundadır. Denilse ki 'yarın sabah tüm öğrenciler resmi okullara yerleşsin'. Biz buna hazırız zaten, her türlü tedbirimizi aldık. 'MEB burayı satın alsın' gibi bir derdimiz yok. MEB'in böyle bir görevi yok.

Eğer beklediysek öğretmenim zarar görmesin diye, bu süreçte acaba çözüm üretilebilir mi diye bekledik.

Şu anda çok güçlü bir çözüm var. Velilerimiz de kısmen rahatladı. Bu süreç de devam ediyor. Çok kısa bir süre içinde de bunun çözümü ortaya çıkar."

Son Güncelleme: 21.12.2019 12:30
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