MEB Bakanı Selçuk, Okullarda eğitimin 1 Haziran'da başlayabileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında ara verilen eğitim sürecinin som alınan kararla 30 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Bakan Slçuk son dakika yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinin beklenildiği gibi devam etmesi halinde okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söyledi.

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin bulunduğu açıklamada, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." ifadelerini kullanarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Bilim Kurulu önerileri, bakanlıklar arasındaki iletişim ve Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapılan çalışmalar... Bunların hepsi yapılan istişare neticesinde bir yere bağlanıyor. Ve bugün açıklamaya çalıştığımız şekilde bu süreç 31 Mayıs'a kadar devam edecek ama sadece eğitimden bahsetmiyoruz. Bunu bir bütün olarak görmek lazım.

Biz eğitim tarafıyla ilgileniyoruz ve okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz. Bazı modelleme çalışmalarımız var. LGS için örneğin; kaç sıramız var, kaç masamız var. Çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Çocuklarımızı nasıl oturtacağımızı planlıyoruz. Bir hafta içinde neticelenmiş olacak. Animasyonlar ile çalışıyoruz. Öğretmenler nerede duracak, öğrenciler nerede duracak. Bize pazartesi okullar başlıyor dense, başlarız. Tamamen hazırız.

Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla."

Telafi eğitimi ile ilgilide bilgiler paylaşan Bakan Selçuk şunları söyledi:

"Diyelim ki 5. Sınıfı bitiren bir öğrenciden hangi yeterlilikleri bekleriz buna bakarız. Her öğrencinin bilmesi gereken kazanımlar var. Sadece akademik konularla ilgili tamamını yansıtmayan bir ders içeriği ile karşı karşıyalar çocuklar. TV’deki eğitim okuldaki eğitimin karşılığı değildir bunu telafi etmek için çocukların hangi sınıftaysa erişmesi gereken yere gelene kadar tamamlanması gerekir. Buna telafi eğitim diyoruz. EBA TV’de animasyonlarımız deney setlerimiz var. Bunlarla olur. Başka çocuklarla yüz yüze geliriz eksik kalan yerleri ölçüp duruma bakarak eksiklikleri gidermek için son tamamlamamız yaparız. Biz buna telafi diyoruz. TV’deki eğitim bir telafidir. İnternet desteğinde ne kadar kaldığı ödevlerin yapıp yapmadığı bunların her birin kişi bazında görebiliyoruz. Bunun ölçüsü anlayabiliyoruz bu da bir telafidir. Üçüncüsü de yüz yüze telafi kısmı vardır. 1 Haziran’a okulu açtık telafi eğitimimiz başlar. Eylül’de açıktı hemen başlar. Öğrencilerimizin ne kadar eksiği olduğunu belirleriz."