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MEB Bakanı Selçuk, okulları uyardı! O oyun oynanmasın

MEB Bakanı Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, gençler arasında son derece hızla yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek bir oyun karşısında okulları uyardı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 16:09
MEB Bakanı Selçuk, okulları uyardı! O oyun oynanmasın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çelme takarak arkadaşını düşmesine neden olan bir oyun ile ilgili okullara ve gençlere uyarılarda bulundu. Üç arkadaşın yan yana zıpladığı ve yanda zıplayanların ortadaki arkadaşlarına çelme takarak düşmesine neden olan tehlikeli oyunla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen." ifadelerine yer verirken ciddi tehlikeler doğurabilecek b u oyunun oynanmamasını istedi.

MEB Bakanı Selçuk, okulları uyardı! O oyun oynanmasın

Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukMebUyarıÇelme Oyunu
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