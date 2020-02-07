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MEB bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. Her yıl düzenli olarak tekrarlanan ve İlköğretimin 5,6,7 ve 8.sınıfları ile Ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9,10 e 11.sınıflarının katılım göstereceği sınav için başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? Bursluluk sınavı ne zaman başlayacak?

07 Şubat 2020 Cuma 11:32
MEB bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlöğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin katılım göstereceği İOKBS sınav başvurularının bbaşladığını duyurdu.  Şubat tarihinde başlayan başvurular ile ilgili veliler başvuru şartlarının yoğun olarak araştırıyorlar. Milyonlarca öğrenci katılım göstereceği sınav ile ilgili MEB'in tahsis edeceği burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, 25 Nisan tarihinde gireceği sınav için başvuru işlemlerini E-Okul üzerinden 17 Şubat tarihine kadar yapabilirler.

Peki, İOKBS ve PYBS isimleri ile bilinen MEB bursluluk sınavı başvurusu E Okul üzerinden nasıl yapılır?

1- Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

a. Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

b. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

c. Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

ç. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

d. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı,9,10 ve 11'inci Sınıflar için başvurular tamamlandıktan sonra İOKBS Sınav Giriş Belgeleri 10 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020 / İOKBS 25 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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