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MEB'de lise öğrencilerine yeni fırsat

Milli Eğitim Bakanlığı'dan lise öğrencilerine yeni fırsatlar için düğmeye bastı. Bilişim alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla uluslararası akredite yazılım geliştirme programları erişime açıldı.

03 Mayıs 2020 Pazar 15:06
MEB'de lise öğrencilerine yeni fırsat

Korona virüs ile mücadele kapsamında okullardaki eğitimi uzaktan eğitim şeklinde eba üzeriden sürdüren Milli eğitim bakanlığı diğer taraftan öğrencilerine yeni fırsatlar,ve kendilerini geliştirme imkanları sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda lise öğrencilerinin yapay zekadan dijital güvenliğe bilişim teknolojileri alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla uluslararası akredite yazılım geliştirme programlarını erişime açtı.

Eğitim camiası içinde aktif olarak sahada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ,2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, MEB ile Google ve Cisco iş birliğinde, öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik bilişim teknolojileri alanında uzaktan eğitim faaliyetleri düzenlendiklerini, bu eğitimleri lise kademesindeki öğrencilere de açtıklarını ifade etti.

"Öğrencilerimiz için başlatılan bu eğitimlere, Android mobil uygulama geliştirmek için gerekli teorik bilgiler ile programlama dillerini öğrenecekleri ve bol bol pratik yaparak eğlenceli ve öğretici uygulamalar yazacakları üç yeni eğitim daha eklendi." bilgisini veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Google iş birliğinde 'Flutter ile Yazılım Geliştirme' ve 'Kotlin ile Yazılım Geliştirme' android uygulama eğitimleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Youtube kanalı üzerinden tüm öğrenci ve öğretmenlerin erişimine açıldı. Google ve Cisco iş birliğinde hazırlanan bu programlarla öğrencilerin mobil uygulama oluşturma, yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılmasını hedefliyoruz."

Açık kaynak kodlu 2 farklı yazılım erişimde

"Flutter ile Yazılım Geliştirme" Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Google Fuşya ve web için uygulamalar geliştirmek amacıyla kullanılan ve birden çok platformda çalışan uygulamalar geliştirilebilen, açık kaynaklı bir yazılım geliştirme kiti olma özelliğini taşıyor.

Flutter'da yazılan kodlar ile eş zamanlı, hem Android hem de IOS işletim sistemleri ile uyumlu mobil uygulama hazırlamak mümkün. Bu eğitim ile öğrenciler, kendi uygulamalarını yazabilecek ve geleceğin eğitim araçlarını geliştirme fırsatı yakalayacak.

Sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere birçok büyük uygulamanın da kod yapısını oluşturan "Kotlin" programlama dili ise açık kaynak kodlu, nesneye yönelik programlama imkanı sunan, Android cihazlar için yüksek performansa sahip uygulamalar geliştirmeyi sağlıyor.

Gelişmiş kütüphane yapısı, Java başta olmak üzere diğer kod kütüphaneleri ile uyumluluğu ve az kod ile çok gelişmiş ve kararlı uygulamalar yapılmasına olanak tanıyor.

Program kapsamında, Cisco iş birliğiyle, en çok kullanılan programlama dillerinden olan "Python" eğitimi de uluslararası sertifikalı öğretmenler tarafından verilecek.

Son Güncelleme: 03.05.2020 15:15
Anahtar Kelimeler:
MebUluslararası Yazılım EğitimiFluttePython
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