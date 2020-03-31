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MEB'de o ücretlerin kesilmesine öğretmenlerden itiraz geldi!

Milli eğitim bakanlığı geçtiğimiz gün çıkarmış olduğu genelge'de öğrencileri işletme becerileri dersi faatliyetlerini 1 Eylül 2020 tarihine durdurulduğunu ve bu kapsam teknik öğretmenlere ücret ödemeyeceği duyurdu.Bu karara Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Genel Başkanı Erdoğan Özen'den itiraz geldi.

31 Mart 2020 Salı 14:56
MEB'de o ücretlerin kesilmesine öğretmenlerden itiraz geldi!

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesi kararın geçtiğimiz haftalarda alınmıştır. Şimdilik uzaktan eğitim 1 nisan 2020 tarihine kadar sürecek. Milli eğitim bakanlığı geçtiğimiz gün yine bir genelge çıkararak okullarda yapılmakta olan bazı faaliyetleri durdurduğunu açıkladı.Bu faaliyetlerden biri de meslek lisesi 12.sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu işletmelerde beceri eğitimi faatliyeti yani staj. Ayrıca durdurulan bu faaliyetden dolayı teknik öğretmenlere ödenen ücretinde ödenmeceği kararını veren MEB'e teknik Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Genel Başkanı Erdoğan Özen'den itiraz geldi.

TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında meslek okulları tarafından bir haftada 500 bin maske üretildiği tam da bu özverili süreçte, teknik öğretmenlerin ek ders ücretlerinin 01 Eylül 2020 tarihine kadar kaldırılması, atölye ve meslek dersi öğretmenlerinin mağduriyetine yol açmıştır." dedi.

TEKEV Genel Başkanı Özen'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bilindiği üzere 28 Şubat süreci ile Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve kurumlarına ve dolayısıyla ülke sanayisine kan kaybettirme çalışmaları başlatılmış, mesleki ve teknik eğitim sistemi çökertilerek, ülke sanayisinin milli ve yerli üretim gücüne de dolaylı olarak darbe vurulmuştur. Strateji plan ve programları ile hazırlanan eylem planlarında mesleki ve teknik eğitim yeniden yapılandırılarak, gereken önem verilecek denmesine rağmen, son yıllara kadar tersi uygulamalar yaşanmıştır.

Günümüz uygulamalarında ise yapılan bazı eksik ve hatalara rağmen, mesleki ve teknik eğitime yönelik iyi niyetli bazı adımların atılması camiamız, üretim ve hizmet sunan işletmelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ile öğrenci velilerimiz tarafından olumlu karşılanmış ve desteklenmiştir.

Atölye ve meslek dersi öğretmenliği özveri ister

Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve kurumlarında görev yapan atölye ve meslek dersleri öğretmenlerinin ülkemizin içinde bulunduğu en zor şartlarda bile özveri ile çalışarak kendilerine tevdii edilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıkları kamuoyunca da bilinmektedir. Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve kurumları kendilerine verilen görev ve sorumluluğun bilinciyle, toplum sağlığının önemini göz önüne alarak okul atölyelerinde maske ve dezenfekten üretmeye başlamışlardır. Bu durum kamuoyu tarafından yakinen takip edildiği gibi, zaman zaman Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve ilgili bakan yardımcıları tarafından sık sık dile getirilerek, bir haftada 500 bin maske üretildiği, ihtiyaca göre kapasitenin artırılabileceği, N95 standardında maske makineleri üretimine başlanılacağı üzerine basılarak dile getirilmiştir.

Tam da bu günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, sayın bakan imzalı çıkartmış olduğu genelge ile yüzyüze eğitim kapsamında olan işletmelerde meslek eğitimi görevini ek ders ücretleri kapsamından çıkartarak atölye ve meslek dersi öğretmenlerinin mağduriyetine sebep olduğu gibi, meslek liseleri ile ilgili söylenen sözleri de havada bırakmıştır. Okulların sinerjisi de dağıtılmıştır. Bu okullarda görevli teknik öğretmenlerimizin şevk ve heyecanını kırmıştır. Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna ilişkin imzalanan toplu sözleşmenin ikinci maddesine aykırı bir düzenleme uygulamaya geçirilmiştir."

Özen, yeniden önem verilen ve eski günlerine kavuşturulmaya çalışılan meslek liselerinde görev yapan atölye ve meslek dersi öğretmenlerine yönelik alınan bu kararın yeniden gözden geçirilerek, moral ve motivasyonlarının sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiğini, yapılan adaletsizliğin giderilerek, uygulanan çifte standardın bir an önce kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi. 

Anahtar Kelimeler:
MebStajIşletmelerde Beceri Eğitim
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