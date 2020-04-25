İstanbul 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

MEB'de yeni uygulamayı Bakan Ziya Selçuk duyurdu! 'Özelim Eğitimdeyim' uygulaması yayında

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde özel çocuklara olan eğitim desteğini sürdürmeye devam ediyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni hazırlanan "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulaması yayında.

25 Nisan 2020 Cumartesi 13:13
MEB'de yeni uygulamayı Bakan Ziya Selçuk duyurdu! 'Özelim Eğitimdeyim' uygulaması yayında

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecinde olan öğrencilere eğitim desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitime muhtaç çocuklar için "Özelim, Eğitimdeyim” uygulamasını devreye aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu kapsamda daha önce Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünce hazırlanan öğrenciler, gençler ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygının normalleştirilmesine destek olabilmek için ayrı ayrı kılavuzlar yayımlandığını hatırlatan Selçuk, kılavuzların sahada aktif olarak kullanıldığını görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Ayrıca 81 ilde "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi kurarak rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerinin telefonla öğrenci ve velilere destek olduklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün de 'Özelim Eğitimdeyim' adlı uygulamamızı paylaşıyoruz. Her bir çocuğumuzun eğitimi bizim için önemli. Özel çocuklarımızın farklı ihtiyaçları var. Onların ailelerine, öğretmenlere destek için 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamamızda çok çeşitli içerikler hazırladık. Vakit kaybetmeden iyi bir ekip ve dinamik bir yapı kurduk. Gün gün gelişecek, artacak bir içerikten söz ediyoruz. Uygulamanın çocuklarımız ve aileleriyle buluşuyor olmasından mutluluk duyuyorum."

Yeni dijital uygulama çalışmalarının da sürdüğünü belirten Selçuk, bu süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Tüm içerikler ücretsiz
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden tüm öğrenciler ve velileri için geliştirilen eğitim içerik ve etkinleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Özelim Eğitimdeyim" adlı mobil uygulamada toplandı.

Uygulamayla, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden, işitme ve görme yetersizliği, hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve aileleri, geliştirilen tüm özel eğitim içerik ve uygulamalarından ücretsiz yararlanabilecek.

Hizmete giren mobil uygulama bilişsel, okuma yazma, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam, iletişim becerileri, sosyal beceriler gibi alanlara yönelik eğitim videoları, tüm özel eğitim ders ve yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları ve takvimi, aile bilgilendirme videoları, bu alanlara yönelik interaktif uygulamaları içeriyor.

Mobil uygulamada ayrıca özel yetenekli öğrenciler de akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinlik örnekleri, eğitim videoları, ders kitapları, bilimsel yayınlar ve eğlenceli eğitsel oyunlar gibi birçok içeriğe ulaşabiliyor.

Uygulamada "Merhaba", "Etkinlikler", "Özel Eğitim", "Özel Yetenek", "Rehberlik", "Okuma Vakti", "Sizden Gelenler", "İletişim" ve "Ayarlar" olmak üzere 9 alt başlık bulunuyor.

"Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor.

APP STORE ÜZERİDEN UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

GOOGLE PLAY STORE ÜZERİDEN UYGULAMAYIN İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Son Güncelleme: 25.04.2020 13:33
Anahtar Kelimeler:
MebÖzelim EğitimdeyimMilli Eğitim Bakanlığözel Eğitime Muhtaç çocukları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EBA rekora doğru gidiyor! MEB düğmeye bastı artık kalıcı olacak
EBA rekora doğru gidiyor! MEB düğmeye bastı artık kalıcı olacak
Eba Öğrenci Girişi
Eba Öğrenci Girişi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap:"Haziran ayında okullarda en azından son sınıflar açılabilir "
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap:"Haziran ayında okullarda en azından son sınıflar açılabilir "
Okulların açılma tarihi ve telafi eğitimleri masaya yatırılacak
Okulların açılma tarihi ve telafi eğitimleri masaya yatırılacak
TRT EBA TV 23 Nisan özel yayın akışı
TRT EBA TV 23 Nisan özel yayın akışı
Öğretmenlerin 2020 Yılı Yer Değiştirme Takvimi Yayımlandı
Öğretmenlerin 2020 Yılı Yer Değiştirme Takvimi Yayımlandı

Popüler Haberler

Göz kanlanması neden olur, hastalık belirtisi midir? Göz kanlanmasının sebepleri
Boşanan kadınlara ve eşi vefat eden kadınlara verilen devlet destekleri nelerdir?
Günlük Burç Yorumları 26 Nisan 2020 Pazar
Yunus Emre Akkor kimdir? ATV Yunus Emre Akkor ile İftara Ne Pişirsem sunucusu hakkında bilgiler
2020 Hayat sigortası ölüm yazminatı hesaplama nasıl yapılır? Ölüm tazminatı nereden alınır?
Devlet 960 TL kira yardım başvurusu gerekli belgeleri
Kalk Gidelim Seyfettin Dal kimdir? Gerçek adı nedir? Ufuk Özkan hakkında bilgiler
Koronavirüs için maddi yardım yapan iş adamları ve zenginler
Huawei MatePad özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
Boşanan kadınlara verilen maddi destekler nelerdir? Dul maaşı nasıl sorgulanır?
İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi yeni fırsat! 10 bin, 5 bin, 100 bin ve 50 bin TL düşük faizli kredi müjdesi
MEB 2020 yılı 4 ve 8 Yıllık görev süresi dolacak okul yöneticileri listesi
Beni Bırakma dizisi neden final yaptı, tekrar başlayacak mı?
BluTV ve Hadi'den hatalı soru kasıtlı mı koyuldu? Yarışmanın telafisi için bir şey yapılacak mı?
2020 yılında bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımları ne zaman, ve kaç bekçi alımı yapılacak?
Diriliş Ertuğrul tekrar bölümleri hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor?
Kiracıların ödenemeyen ev kiraları da ertelenecek mi? Mülk sahiplerinin stopaj ödemeleri ertelenecek mi?
1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşçi Bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Star TV Evde Hareket Zamanı sunucusu Ebru Karaduman kimdir?
Kredi çekmek istiyorum diyen kişiler için Garanti Bankası kredi faiz oranları 0.99 oldu!
Odeabank 10.000 TL acil ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.