MEB'den beklenen müjdeler geldi! Sözleşmeli öğretmenler 22 Haziran'da göreve başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 18 mart tarihinde atanan ancak korona virüs tedbirleri sebebiyle göreve başlayamayan 20 bin sözleşmeli öğretmenini göreve başlamaları için düğmeye bastı. Sözleşmeli öğretmenler 22 Haziran tarihinde göreve başlayacaklar

MEB'den beklenen müjdeler geldi! Sözleşmeli öğretmenler 22 Haziran'da göreve başlıyor
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Milli eğitim Bakanlığı tarafından 18 mart tarihinde atanan 20 bin sözleşmeli öğretmen korona virüs ile mücadele kapsamında okulların kapalı olması sebebiyle göreve başlayamamışlardı. Bu konuda çalışma yapan MEB sözleşmeli öğretmenlere bayram öncesi müjdeyi verdi. Atanan sözleşmeli öğretmenler 22 haziran tarihinden itibaren kararnameleri gönderileceği için göreve başlayabilecekler.

 İLK ATAMA TARİHİ ÖNE ALINDI VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

Bakanlık, koronavirüs salgını sürecinden dolayı daha önce açıklanan yer değiştirme takvimiyle Haziran 2020 sözleşmeli öğretmen ilk atama takvimi de güncellendi.

Buna göre, daha önce 8 Eylül'de açıklanacağı duyurulan öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 1-12 Haziran'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek, sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.

BAKANLIKTAN YAYINLANAN DUYURU ŞU ŞEKİLDE 


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