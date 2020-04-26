İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498

MEB'den bir başarı daha! İzole Numune Alma Ünitesi üretildi

Koronavirüs ile mücadele de ön plana çıkan maske,dezenfektan, yüz korucu siper ve solunum cihazı gibi tıbbi destek cihazları üreten MEB'den şimdide İzole Numune Alma Ünitesi üretim haberi geldi.

26 Nisan 2020 Pazar 13:18
MEB'den bir başarı daha! İzole Numune Alma Ünitesi üretildi

Korona virüs ile mücadele de ön plana çıkan mesleki eğitimin önemi ortaya bir kez daha koyan meslek liselerinden bir uygulama daha geldi.

Millî Eğitim Bakanlığı, saha tecrübeleri ve üretim pratikleriyle adeta mucizeler yaratan meslek lisesi öğretmenlerine sağladığı AR-GE desteğiyle okulları adeta koronavirüsle mücadele sürecinin üretim üssüne dönüştürdü. Bizzat meslek lisesi öğretmenleri ve çalışanlarının alın teri ve emeğiyle 9 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretildi ve ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı.
 
Farklı illerde kurulan AR-GE merkezleri ile cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesi, UVC Hava Sterilizasyon cihazı ve video laringoskop cihazı gibi yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi başarıyla gerçekleştirilirken bir yeni müjdeli haber de Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden geldi.

 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebiyle harekete geçen Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sağlık çalışanlarımızın koronavirüsten korunmasında ve izolasyonunda büyük katkı sağlayacak "İzole Numune Alma Ünitesi"ni üretti. Sağlık personelinin yönlendirmeleri her aşamada dikkate alınarak, bu öneriler doğrultusunda ilerleyen AR-GE çalışmaları sonucunda hasta ile tamamen izolasyonu sağlayan, numune alma ünitesi üretildi. Dış ünite,  2 metre yükseklik 1 metre genişliğinde, sigma profil ve şeffaf kırılmaz pleksiglas malzeme ile oluşturuldu. Kabin içerisine hasta ile iletişimi sağlayan ses sistemi, fan ile havalandırma sistemi ve aydınlatma sistemi monte edildi. Kabinin önüne alınan numuneleri koymak için bir kutu yerleştirildi. Kabin, kilitli teker sistemiyle seyyar olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlandı.  
 
Meslek liselerinin Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde dünya kamuoyunun da takdirini kazanmasında en önemli rolün saha tecrübeleri ve üretim pratikleriyle beklentilere hızla cevap veren meslek lisesi öğretmenlerinde ve çalışanlarında olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "ülkemizin farklı noktalarında oluşturduğumuz AR-GE merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimizden her geçen gün yeni bir müjdeli haber almanın heyecanını yaşıyoruz" ifadesini kullandı. Bu süreçte "Karagün dostu mesleki eğitim" sözünün toplum hafızasında yer edinmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Selçuk, "Ülkemiz insanının sağlığı için canı pahasına, gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılarımızın gereksinimleri için 'şifa veren ele vefa' anlayışıyla üretime odaklanan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
 
Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen İzole Numune Alma Ünitesi ile AR-GE merkezlerindeki üretim yelpazesine yeni bir ürün daha kazandırdıklarının altını çizen Selçuk, şunları söyledi: "Bu süreçte 81 ilde mesleki eğitimde görev yapan mesai arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakârca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde. Konya'da bu çalışmanın tüm kademelerinde görev alan meslektaşlarıma üstün gayretleri için ve tüm paydaşlarımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreci başarı ile koordine eden Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ekibimize yürekten teşekkür ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
MebMeslek Liseleriİzole Numune Alma Ünitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'de yeni uygulamayı Bakan Ziya Selçuk duyurdu! 'Özelim Eğitimdeyim' uygulaması yayında
MEB'de yeni uygulamayı Bakan Ziya Selçuk duyurdu! 'Özelim Eğitimdeyim' uygulaması yayında
EBA rekora doğru gidiyor! MEB düğmeye bastı artık kalıcı olacak
EBA rekora doğru gidiyor! MEB düğmeye bastı artık kalıcı olacak
Eba Öğrenci Girişi
Eba Öğrenci Girişi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap:"Haziran ayında okullarda en azından son sınıflar açılabilir "
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap:"Haziran ayında okullarda en azından son sınıflar açılabilir "
Okulların açılma tarihi ve telafi eğitimleri masaya yatırılacak
Okulların açılma tarihi ve telafi eğitimleri masaya yatırılacak
TRT EBA TV 23 Nisan özel yayın akışı
TRT EBA TV 23 Nisan özel yayın akışı

Popüler Haberler

2020 Bizim Toptanramazan erzak paketi içerik ve fiyatları
Günlük Burç Yorumları 27 Nisan 2020 Pazartesi
Normal araç satan oto galericiler ne kadar para kazanır?
Devlet ücretsiz hazine arazisi kiralama başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Miktarı Arttırıldı! Şartlı Doğum, Eşi Vefat Eden Yardımları Başvurusu Nasıl Yapılır?
2020 PYBS, İOKBS bursu ne kadardır? İOKBS bursu nasıl alınır? PYBS bursları ne zaman, ayın kaçında yatar ?
Evde tek kullanımlık önlük nasıl dikilir, Önlük yaparak ne kadar kazanılır?
ATV Nihat Hatipoğlu 2020 ramazan programlarından ne kadar para kazanıyor?
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey geri mi dönüyor mu? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da yeniden rol alıp oynayacak mı?
Survivor 2020 58. Bölüm tanıtım fragmanı 26 Nisan Pazar
Marketler sokağa çıkma yasağında hafta sonu açık olacak mı?
Temel ihtiyaç kredisi 10 Bin Tl ödemeleri ne zaman bankalar tarafından ödenecek? Hemen çekilebilir mi?
Kadınlar için yapılan şartlı doğum yardımı parası nasıl alınır?
PTT ücretsiz maske dağıtımı başvuru linki şartları ve başvuru sorgulama
Müge Anlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok? Müge Anlı programı sezon finali mi yaptı?
Mama ve bez yardımı şartları nelerdir? Bez ve mama yardımı nasıl alınır, başvuru belgeleri nelerdir?
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gideceğim yasak mı? 65-20 yaş zorunlu hal izin belgesi nereden nasıl alınır?
Koronavirüs için maddi yardım yapan iş adamları ve zenginler
4 Aşamalı normalleşme yol haritası nedir? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak?
BluTV Saygı – Bir Ercüment Çözer dizisi ne zaman başlayacak? Saygı dizisi tanıtım fragmanı
Evde el dezenfektanı nasıl yapılır? Evde doğal dezenfektan yapmak için malzemeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.