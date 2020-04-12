MEB'den bir yeni uygulama daha! Merak Gıdıklayan Sorular serisi başlıyor

Milli eğitim bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde evde olan çocuklara destek olmak amacıyla bir yeni uygulama başlattı.Çocukların gündelik hayatta merak ettikleri her türlü soruların sormaları halinde cevapları videolar ile TRT EBA TV kanalları üzerinden verileceğini duyurdu.

Bu kapsamda çocuklar tarafından Bakanlığın "tanitim@meb.gov.tr" adresine gönderilen, günlük hayata, bilime ve tabiat olaylarına yönelik sorular MEB tarafından yanıtlandı.

Kapsamlı alan araştırmasının ardından bilimsel ya da teknik cevapların çocukların diline ve öğrenme düzeyine uygun yanıtlanarak hazırlanan videolar, "Merak Gıdıklayan Sorular" serisi adıyla TRT EBA TV'de teneffüs aralarında yayımlanmaya başladı.

Sorulara uygun seslendirmelerle oluşturulan görseller ile kullanılan müzikler Bakanlığın uzman ve öğretmenleri tarafından hazırlandı.

Bu kapsamda,","," gibi yüzlerce soruya yanıt verildi.

MEB uzmanlarının, bilim, sanat, spor ve yaşam alanlarında farklı içerikler geliştirmeye devam edeceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden "Çocuklarımızın merak ettiği bunun gibi yüzlerce soruyu ve cevaplarını TRT EBA TV kanallarında veriyoruz. Çocuklarınızın merak ettikleri soruları tanitim@meb.gov.tr adresine iletin, çocuklarımız için cevaplarını TRT EBA TV kanallarında verelim" çağrısında bulunmuştu.

Çocuklar, merak ettiği sorularını "tanitim@meb.gov.tr" adresine iletebiliyor.