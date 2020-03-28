MEB'den bir yenilik daha! Eba üzeriden Canlı ders anlatım geliyor!

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında milli eğitim bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda eğitim öğretim süreci eba tv kanalları ve eba platformu üzerinde devam ediyor. 23-30 mart haftası ilk defa uygulanan eba uzaktan eğitim sürecine önümüzdeki hafta yeni bir uygulama daha entegre edilecek. Bu sisteme entegere edilecek "eba canlı sınıf" uygulamasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ;

"Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız."dedi

Selçuk, sistemin çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturmasının birkaç hafta alabileceğini ifade etti.

Herkes için yeni bir deneyim olan uzaktan eğitimde, öğrenci, öğretmen, veli ve içerik sağlayan ekiplerin yoğun bir gayret içerisinde bulunduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkes bir yandan kendi sağlığını korumak, bir yandan eğitime devam etmek için uğraşıyor. Bu süreçte en çok da velilerimizin desteğe ihtiyaçları var. Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz. Bu, hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız. Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez 'kolay gelsin' deyin, biz hepsini hallederiz. " dedi.

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