MEB'den çocuklara özel Oyun Alfabesi

Milli Eğitim Bakanlığı çocuklar için alfabenin her harfiyle başlayan oyun alfabesi hazırladı.Korona virüs sebebiyle evlerinde kalan çocuklardan yeni oyun önerilerini de oyunalfabesi@meb.gov.tr’ye göndermelerini istedi. İşte Milli eğitim bakanlığı tarafından hazırlanan oyun alfabesi..

MEB'den çocuklara özel Oyun Alfabesi
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Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs nedeniyle evlerinde olan her düzeydeki çocuklar için bu süreçte her türlü desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda oyun dönemi çocukları için alfabenin her harfiyle başlayan oyun alfabesi hazırlandı ve paylaşıldı.

Ayrıca konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların oyun önerilerinin oyunalfabesi@meb.gov.tr adresine göndermelerini istedi.

Bakan Selçuk sosyal medya üzeriden yapmış olduğu açıklamada ;

"Evde kalma sürecinde, küçücük bir odada ne oyunlar kurulacağını bizlere gösteren çocuklarımıza..
Dünya Oyun Oynama Günü için “Oyun Alfabesi” hazırladık. Dünyanın en yetenekli tiyatrocuları olan çocuklarımızdan da önerilerini oyunalfabesi@meb.gov.tr’ye göndermelerini bekliyoruz." dedi

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 18:01

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