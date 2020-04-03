MEB'den görme engelliler için bir yenilik! Metinleri Braille alfabesine çeviren program yayında

Milli Eğitim Bakanlığında korona virüs salgını sebebiyle bir yandan eba platformu üzerinden uzaktan eğitime devam edilirken diğer yandanda yenilikler gelmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ;

Konya'da, görme engelli bireyler için herhangi bir metnialfabesine çeviren yazılım geliştirildi. Konya Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğretmenlerinden Nusret Başçiftçi'nin koordinatörlüğünde, Adem Fesli, Levent Vural ve Faruk Eker'in geliştirdiği "bir metni yazıdan kabartmaya (Braille alfabesine) çeviren program" ücretsiz kullanıma sunulduğu bildirildiGörme engelli bireylerin okuyup yazmaları için geliştirilen ve uluslararası alanda da genel bir geçerliliği olan kabartma yazıyla ilgili Konya'daki öğretmenler tarafından geliştirilen uygulamanın, görme engelli bireylerin eğitimine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.Eş değer uygulamaların erişimine, dünyanın farklı noktalarında çok pahalı bir bedel karşılığında imkan sağlandığı, bu sebeple hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok yerinde bu uygulamalardan yeterince faydalanılamadığı vurgulandı.

Braille alfabesi nedir ?

Braille alfabesi, 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilen ve görme engelli kişilerin okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. Braille alfabesi; iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşur. Her iki kolonda üçer nokta bulunur. Noktalardan her biri altmış dört farklı kombinasyondan birini oluşturması için farklı şekillerde dizilir.