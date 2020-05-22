MEB'den LGS öğrencilerine soru destek paketi

Korona virüs tedbirileri kapsamında milyonlarca öğrencinin bazı sınavla öğrenci alan liselerde okuyabilmesi için girdikleri LGS sınavı 20 Haziran tarihine ertelenmiştir. Yaşann bu pandemi sürecinde öğrenciler bu seneye özel olmak şartıyla 8.sınıf konularının ilk döneminde sorumlu olacaklar ve milyonlarca öğrenci bu sınava kendi okullarında girecekler.

Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı sınava girecek öğrenciler için soru destek paketi yayınlarına devam ediyor. Son olarak bu gün LGS sınavına girecek öğrenciler için Mayıs ayı 1000 soruluk 2.destek paketi yayımlandı.

Konuyla ilgili duyuru Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi ;

Bakan Selçuk sosyal medya hesabı üzeriden yapmış olduğu paylaşımda ;

"LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 1.000 soruluk 2. destek paketimizi sunuyoruz.Öğrencilerimizin motivasyonunu yükseltmek için emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekibimize teşekkür ediyorum." dedi

Mayıs ayı 1000 soru LGS soru destek paketi için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 13:09