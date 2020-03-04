MEB'den Maarif vakfına 684 milyon TL kaynak kararı

Resmi gazete'de bu gün yayımlanan sayısında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maarif vakfına 684 milyon TL'ye kadar kaynak aktarılabilir kararı çıktı.

MAARİF NE DEMEK?

Arapça'dan dilimize geçen Maarif kelimesi, bilgi, kültür, eğitim ve öğretim sistemi anlamına geliyor.

MAARİF VAKFI NEDİR?

Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kuramlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla 6721 Sayılı Kanun ile kurulan vakıftır.

NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini ortak iyiye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır. 17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Millî Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur. Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur."

Resmi Gazete'de yayımlanan kaynak kararı ;