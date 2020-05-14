MEB'den öğretmenler için yeni fırsat! Bir çok alanda uzaktan eğitim başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim almasına sağlayan ve süreci başarılı bir şekilde yöneten milli eğitim bakanlığı diğer taraftanda öğretmen eğitimlerine son sürat devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda 500 bin öğretmen için çeşitli alanlarda uzaktan eğitim programları başvuruları açıldı. Öğretmenlere bu eğitimlere başvuru yaparak uzaktan olacak şekilde kendilerini geliştirme imkanı tanındı.

Bu konuda açıklama yapan MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı,"Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin iş birliğinde hazırladığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından akredite edilen eğitim programlarımızı online ortama taşıdık. 2023 Vizyon Belgesi'nde öğretmenlerimize mesleki gelişim programlarını online platforma taşıyacağımıza ve öğretmenlerimizin tamamının erişimine açacağımıza dair verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. Pandemi süreci öncesinde alt yapısını kurduğumuz online eğitimleri hızlandırarak mesleki gelişim programlarını uzaktan eğitim sistemine uygun olarak yapılandırdık." dedi.

İşte öğretmenler için planlanan eğitimler

Bilişim teknolojileri alanında;

Cisco iş birliğinde; bilgisayar ağlarına giriş (CCNA 1), Python, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT)

Oracle iş birliğinde; veri tabanı (Temel Düzey), java (Temel Düzey)

Google iş birliğinde; dijital girişimciliğin temelleri, Flutter ile yazılım geliştirme, Kotlin ile yazılım geliştirme, bilgi işlemsel düşünme becerisinin disiplinler arası yaklaşım ile öğretimi

Autodesk iş birliğinde; Bilgisayar Destekli Tasarım"

Apple iş birliğinde; Herkes Kod Yazabilir

Diğer alanlarda;

Proje danışmanlığı

İngilizce öğretimi

Müze ve afet eğitimleri