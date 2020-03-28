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MEB'den öğretmenlere şok karar! Uzaktan eğitim sürecinde o ödemeler yapılmayacak

Milli eğitim bakanlığı il milli eğitim müdürlüklerine göndermiş olduğu resmi yazıda öğretmenlere uzaktan eğitim sürecinde destekleme ve yetiştirme kursları, ilkokullarda yetiştirme programları, evde eğitim hizmetleri, destek eğitim odası uygulamaları, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, planlama ve bakım-onarım görevi, işletmelerde meslek eğitimi, belleticilik görevi, ders dışı eğitim çalışmaları, hizmet içi eğitim, kurul ve komisyon üyeliği ücretlerinin ödenmeyeceğini bildirdi.

28 Mart 2020 Cumartesi 18:59
MEB'den öğretmenlere şok karar! Uzaktan eğitim sürecinde o ödemeler yapılmayacak

Milli eğitim bakanlığı göndermiş olduğu resmi yazıda öğretmenlere uzaktan eğitim sürecinde ödenecek ve ödenmeyecek ücretleri ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

İlgi yazıda 
“1- Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu tatil sürecinde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları, 
2- Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günler dâhil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılması, …
 gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir. denildi

İşte konuyla ilgili resmi yazı ; 

Anahtar Kelimeler:
Uzaktan Eğitimöğretmenler
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