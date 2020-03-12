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MEB'den önemli korona-virüs kararı! Tüm sosyal etkinlikler durduruldu !

Milli eğitim bakanlığı korona-virüs'ün ülkemizde yayılmaması için var gücüyle çalışıyor.Bu kapsamda bütün okullardaki tüm sosyal etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.Bunun yanı sıra bilgilendirmeler ve virüs'ten korunma yolları ile ilgili eğitimler yoğunlaştırıldı.

12 Mart 2020 Perşembe 12:40
MEB'den önemli korona-virüs kararı! Tüm sosyal etkinlikler durduruldu !

Korona-virüs vakasının ülkemizde görülmesinden sonra tüm kurumlarda teyyakkuz ilan edildi ve önlemler en üst düzeye çıkarıldı. Özellikle okullardaki virüs ile ilgili bilgilendirme ve virüs'ten korunma yolları ile ilgili eğitimler verilmeye başladı. Son olarak ise tüm sosyal etkinliklerin bir sonraki emre kadar durdurulmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni korona Virüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde arttığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yeni virüsün hızla yayıldığı yönünde bilgiler verildiği vurgulanan yazıda, bu kapsamda Türkiye'de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı hatırlatıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlerin sıralandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:


"Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir."

Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 12.03.2020 12:52
Anahtar Kelimeler:
MebKorona Virüs
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