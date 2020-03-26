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MEB'den resmi yazı! Nisan ayında öğretmenlere hangi ücretler ödenecek!

Milli eğitim bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında okulların uzaktan eğitim süresini 30 nisan tarihine kadar uzattı. Bu süreçte öğretmenlerin eğitimlere evden katılacakları ve öğrenciler ile irtibat halinde olacakları belirtildi. Peki bu süreçte öğretmenlerin mali hakları ne olacak ? Ek ders ödemeleri yapılacak mı? MEB bu konuyla ilgili olarak valiliklere resmi bir yazı gönderdi. İşte detaylar..

26 Mart 2020 Perşembe 20:36
MEB'den resmi yazı! Nisan ayında öğretmenlere hangi ücretler ödenecek!

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmende eğitimlere evden katılacak ve öğrencileri ile devamlı irtibat halinde olacaklardır.Ayrıca Milli eğitim bakanlığı bu süreçte öğretmenler hangi mali haklardan yararlanacak , konuyla ilgil resmi bir yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazısı.

Gönderilen resmi yazıya göre;
1- Öğretmen ve yöneticiler, 30 Nisan 2020 tarihine kadar, uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında kendilerine verilecek görevleri esnek çalışma esasları çerçevesinde yürütmek kaydıyla idari izinli sayılacaktır.
2- Öğretmen ve yöneticiler, toplu sözleşme hükmü gereğince mali haklarını (ek dersler dahil) alacaktır.
3- 30 Nisan'a kadar, eğitim kurumu yöneticilerinden birisi okulda bulunacaktır.
4- Nisan ayında nöbet ücreti , tubitak çalışmaları vb gibi çalışmalara ödenen ücretler ödenmeyecektir.

Son Güncelleme: 26.03.2020 20:47
Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenMebUzaktan EğitimEk Ders
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