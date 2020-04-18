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MEB'den resmi yazı! Zoom'u bu hususlara dikkat ederek kullabilirsiniz

Milli eğitim bakanlığı uzun süredir tartışma konusu olan zoom kullanımı ile ilgili resmi bir yazı gönderdi. Resmi yazıda öğretmen ve öğrencilerin dikkat edilmesi gereken hususlar doğrultusunda zoom programını kullanabilecekleri belirtildi.İşte zoom programı kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar..

18 Nisan 2020 Cumartesi 16:21
MEB'den resmi yazı! Zoom'u bu hususlara dikkat ederek kullabilirsiniz

Milli eğitim bakanlığı tarafından okulların uzaktan eğitime geçilmesi kararından sonra öğrenciler ve öğretmenler görüntülü etkileşim kurarak ders yapabilmek için Zoom programını kullanmaya başlamıştı.

Daha sonra bu programı kullanan kişilerin bilgilerinin internet ortamında satıldığı haberleriden sonra zoom programı tartışmaları başladı.Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara programın kullanımı hususunda dikkat edilmesi gereken maddeleri içeren resmi bir yazı gönderildi.

ZOOM VB. PROGRAMLAR KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapmaması,

Öğrencilerimizin kameralarının sadece zorunlu hallerde açılması, zorunlu olmayan hallerde kameraların kapalı olması, 

Kameraların açılması işlemini yapmaya sadece öğretmenin yetkili olması,  

Öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel verilerin kaydedilmemesi ve hiçbir platformda paylaşılmaması gerekmektedir

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI RESMİ YAZISI;

Son Güncelleme: 18.04.2020 16:47
Anahtar Kelimeler:
EBA CANLI DERSZOOM Kullanımı Yasak MıZoom Canlı Ders Sakıncamı
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