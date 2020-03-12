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MEB'den son dakika açıklaması! Uzaktan eğitim için öğrencilere 3GB internet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 16 Mart tarihinde tatil olmasıyle ilgili alınan kararda uzaktan eğitim verileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, öğrencilerin uzaktan eğitimden faydalanması ve mağduriyrt yaşamamaları için ise tüm operatörleden 3GB internet erişimi verileceğini söyledi.

12 Mart 2020 Perşembe 21:37
MEB'den son dakika açıklaması! Uzaktan eğitim için öğrencilere 3GB internet

Türkiye'de koronavirüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda okullarda 16 Mart tarihinde eğitime tatil arası verilecek. Bu sırada tüm eğitim birimleri öğrencilere Bakanlık kararı ile uzaktan erişim sağlayacaklar. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, 'Öğrenciler uzaktan eğitimi nasıl alacak?' şeklinde kendisine yöneltilen soruya bir açıklık getirerek, "Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

16 Mart tarihinde ara tatilin başlayacağı ve sonrasında 23 Mart tarihi itibari ile uzaktan eğitimin başlayacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Ülke genelindeki tüm okulların Nisan ayındaki ara tatilin öne alınarak, pazartesiden itibaren 1 hafta tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Tüm dünyaya örnek olan ülkemiz, uzaktan öğrenme sistemi ile özel olarak hazırlanan televizyon ve internet ders programları ile hazırdır. 16-30 Mart arasındaki 2 haftalık tatilde öğrencilerin evlerinde dinlenmesini rica ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitim desteği ile ilgili bilgileri ise şu şekilde sıraladı:

- İnternet üzerinden ve TRT aracılığı ile öğrenciler sunulacak.

- Uzaktan eğitim ile ilgili olarak tüm ayrıntılar hazır hale getirildi. 

- Dersler yeniden yapılandırılacak.

- Öğrenciler istedikleri tempoda derslerine devam edebilirler.

- Bu uygulama sona erdiğinde yüz yüze telafi programları uygulanacak.

- EBA'dan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, öğretmenleriyle iletişim kurmaya devam edecektir.

- Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır.

- Bakanlık tedbirleri 3 aşamada hayata geçirdi.

- Tedbirleri fazlası ile almış durumdayız. Senaryolarımız hazır. Tüm toplumun desteğini bekliyoruz.

- Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.

- Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak.

- Mevcut kanallardan değil, yeni bir iki kanal üzerinden eğitim verilecek. 24 saatlik, yarım günlük gibi belirli programları yapılmış bir plan dahilinde.

- Hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemlerimizi aldık.

- Pazar günü öğretmenlerimiz için yapılacak sınav için bir iptal söz konusu değil.

- Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşler koronavirüs önlemleri kapsamında tatil.

- Sadece 11 ve 12. sınıflar dahil değil, diğer sınıfların tamamı buradan eğitim alabilirler.


 

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MebKoronavirüsüUzaktan Eğitim3 GB Internet
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